大S骨灰置家中惹鄰居不滿　小S親證將環保樹葬

台灣女星大S（徐熙媛）本月2日於日本感染流感迸發肺炎驟逝，消息震撼娛圈。前日（5日）骨灰在家人護送之下以私人包機方式返台，有指大S骨灰已安置在家中，而骨灰安置地點也掀起討論。

今日（7日）有自稱是大S鄰居的網友在在社交平台發文，怒斥：「公眾人物就那麼自私的公開要把親人的骨灰放置家中？！完全無視社區大樓住戶的不安！既然那麼愛姊姊，每天都必需跟她聊天，為甚麼不放妳帝寶自家？」雖然沒有指名道姓，但能推測是在暗指大S一家。

原PO不滿表示：「要想人尊重必需要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不著，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。」有網友留言質疑：「說得妳是她鄰居一樣」，原PO則正面回應：「我就是，怎樣？」對此，小S經紀人澄清表示，大S骨灰將以樹葬方式進行安葬，同時曝光選擇樹葬的原因。

問到大S骨灰是否以樹葬方式安葬，對此小S透過經紀人回應：「對，因爲其實我們每次聚餐的時候，都一定會聊到生死的話題，然後每個人都會有自己的想法，記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，所以我們現在正在申請當中，我姊的骨灰是先暫放在溫暖的家中。等到申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然。」