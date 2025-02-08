【是日通勝】

農曆正月十一

乙巳年 戊寅月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、解除、掃舍

忌：置產、安床

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：34、25、31

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

金牛座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

雙子座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

巨蟹座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

獅子座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

處女座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

天秤座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

天蠍座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

人馬座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

山羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

水瓶座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

雙魚座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）馬 狀態差

鼠：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

牛：運勢差，情緒不穩，有自尋煩惱之嫌。

虎：是日沖煞，幸好運勢不差，毋須擔心。

兔：身體要緊，是時候認真考慮養生問題。

龍：工作運一般，做好本分，勿多管閒事。

蛇：當局者迷，多聽取別人意見對你有利。

馬：受壓力與疲勞煎熬，不要捱壞身體啊！

羊：享受眼前的快樂，別把煩惱放在心上。

猴：工作運不錯，趁勢加把勁，目標易達。

雞：桃花旺，攜眷到郊外玩，感情可升溫。

狗：專心做好手上的工作，不愁無人賞識。

豬：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

給土象月亮星座的人生建議

土象月亮星座包括月亮金牛座、月亮處女座和月亮山羊座。這些星座的人通常實際、穩定且務實，對生活有着務實的態度。以下是針對土象月亮星座的一些人生建議，希望能幫助你們更好地利用自己的特質和能量。

首先，對於月亮金牛座的人來說，你們重視穩定和舒適，喜歡享受生活中的美好事物。你們的耐心和決心能夠在追求目標時表現出持久的毅力。然而，要注意避免過於固執和懶散。學會接受變化和挑戰，能夠幫助你們在不斷變化的環境中保持彈性和適應力。此外，定期檢視自己的財務狀況，並制定長期計劃，這將有助於你們達成財務上的安全和穩定。

對於月亮處女座的人來說，你們細心、謹慎，擁有強烈的責任感和完美主義傾向。你們對細節的關注和高標準能在工作和生活中表現出色。然而，要注意避免過度挑剔和焦慮。學會放鬆，接受不完美的現實，能夠幫助你們減輕壓力，提升生活質量。建立平衡的生活方式，確保自己有足夠的休息和娛樂時間，這將有助於維持身心健康。

對於月亮山羊座的人來說，你們務實、野心勃勃，重視事業和成就。你們的決心和努力工作能夠在職業生涯中取得顯著成就。然而，要注意避免過度工作和忽視個人生活。學會平衡事業和家庭生活，能幫助你們在追求成功的同時，也能享受生活中的美好時光。建立支持的社交網絡，尋求來自朋友和家人的支持，這將有助於你們在面對挑戰時保持堅強和積極。