佘詩曼告別眼鏡娘　刨劇本保Man姐招牌

視后佘詩曼日前為新劇《正義女神Themis》拍攝煞科戲份，劇中演法官的她正式告別眼鏡娘角色，直呼不捨，又笑言最捨不得水蛇春般的對白！而《新聞女王2》月底隨即開拍，她嚴陣以待，不容有失，誓保「Man姐」金漆招牌！

佘詩曼（阿佘）與蔣祖曼（Joman）日前現身銅鑼灣街頭為無綫劇集《正義女神Themis》拍攝外景，當日是她們為此劇開工的最後一天。二人先在車上演對手戲，之後阿佘獨自在咖啡店門外繼續拍攝，完成該場口後她忙裏偷閒，趁機在附近寵物店為愛犬挑選狗窩。

說到即將要告別角色及「眼鏡娘」造型，阿佘大感不捨：「覺得時間過得好快，好似啱啱開拍冇耐就收工咁，可能因為呢套劇接得好急，準備時間唔多，突然開拍，跟住又突然拍完咁。呢部係好好玩同好有挑戰性嘅劇，我都好唔捨得。（最唔捨得係咩？）唔捨得個角色，同埋啲好長嘅對白！每日返屋企有好多嘢要背，但第二日又可以演到出嚟，同成班演員一齊拍到場好戲，感覺係好正。」至於最難忘場口，她表示是第一次走入法庭，並坐上法官席，感覺最為深刻。她又讚很多年輕演員都很厲害，合作得相當愉快，阿佘又說：「今次係我同煒哥（陳煒）第一次合作，同佢好有火花，基本上場場戲都係鬧交，眼神都要放飛劍。同阿譚（譚耀文）就相隔20年再合作，大家都成熟咗，對演戲嘅睇法同交流唔同咗，提升咗。」問到若有續集，是否有興趣再接拍？她直言：「如果劇本都係咁好，再做梗係OK啦！」

雖然《正》劇正式煞科，但阿佘仍未能停下來，皆因她即將開拍《新聞女王2》，要好好準備：「都開心可以有時間睇劇本，否則我會覺得好對唔住Man姐。」

蔣祖曼報名拍《新聞女王2》

至於Joman在《正》劇演感化官，她稱此角較以往的角色感性及柔弱，而今次是她首度跟阿佘合作，心情開心又緊張：「佢喺我心目中有一定地位，知道同佢合作固之然開心，但拍之前好擔心自己表現，好在阿佘好Nice，整個過程冇畀好大壓力，有時仲會搞笑。」又坦言想報名拍攝《新聞女王2》，再跟阿佘學嘢。提到農曆新年，Joman放了3天假，期間跟同劇的「雀后」戴祖儀一齊打麻雀耍樂，問到可有斬獲？她笑說：「梗係輸啦，同佢打點會贏？我話唔識打台灣牌，佢話唔使識，你識食就得，到食嘅時候，我數一兩下就完，佢食嘅時候就係咁數！」