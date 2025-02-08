「劇后」陳曉華發力　打造代表作

升呢無綫「劇后」的陳曉華同樣即將埋班開拍《新聞女王2》，今輯歸來主要向佘詩曼報仇，曉華笑言之前經常要拍喊戲，2025想告別「喊戲」，挑戰奸角，更視張曦雯為學習榜樣。

陳曉華（Hera）近年事業運可謂順風順水，劇接劇的她被派重戲份、具挑戰角色，密密拍成為「劇后」，之前她更於台灣頒獎禮奪得「飛躍進步女藝員」獎項貼金，肖狗的她日前接受專訪時，笑言犯太歲多年，終於蛇年「脫險」，更積極擬定一整年工作大計，目標是有一部代表作。

Hera於2023年拍下5部劇集包括《異空感應》、《新聞女王》、《非常檢控觀》、《死有對證》和《巾幗梟雄之懸崖》，令她這一年暴風式成長，由性格悲觀、依賴磨練成獨立，2024年她於劇集《金式森林》和《夫妻的搏弈》中演女強人，她相信之前鍛煉出堅強毅力，才能演好強勢角色，她謂：「我覺得演戲好需要人生經驗，所以我希望2025年多啲增廣見聞，見多啲世界。（要保住劇后美譽有冇壓力？）個名好搞笑，以前好似冇，其實好多前輩都拍好多劇，呢個稱號係努力得來，1年5部過咗啦！嚟緊希望大家對我評論係一個好好嘅演員，想有呢個名，現階段仲未搵到代表作，希望之後會有。」

她笑言之前經常拍喊戲，2025想告別哭哭啼啼，挑戰奸角，她坦言會視張曦雯（Kelly）為學習榜樣：「Kelly喺《再見·枕邊人》人前好友善，但有場奸笑戲，睇到真係打冷震，大家睇完會明白，雖然很奸，但又會原諒嗰種感覺。」

她早前於《萬千星輝頒獎典禮2024》躋身馬來西亞視后10強，笑言第一次獲提名視后，打入十強已有進步，她表示不想後退，機會來臨會好好把握：「我屬狗，前幾年犯太歲有啲唔好嘅事發生，我會搵一啲好事來欣賞，能量好好，以前怕改變，依家覺得改變好有趣。」除了拍劇，她又想做主持、綜藝節目及唱歌：「我唔係想做歌手，想大家聽到首歌會諗起個劇，我試過主動問監製『需唔需要女演員歌手？』哈哈！」

近年陳曉華爆出與型男朱敏瀚傳緋聞，事業、愛情皆大躍進，她直言望工作大躍進多些，言談間希望緋聞男友體諒：「呢年計劃好晒，所有時間會放喺工作上，會見少啲朋友，一直默默支持嘅關係最舒服。（唔想高調？）感情係緣分，有就有，冇就消失，好需要朋友嘅支持，我係忙到無法投放一段感情上，需要體諒。（因為工作上回報比感情回報大啲？）可能係，未證明自己足夠努力。」自言未有人生大事計劃，至於朱仔有冇計劃就不得而知。

場地：SKYE Roofbar and Dining@香港柏寧