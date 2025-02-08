美顔恩物　番茄護膚法

番茄營養價值高，含有豐富膳食纖維和維他命等，當中的主要成分茄紅素，更是人類無法自行生產的抗氧化物。烹調方法亦相當百變，無論是加入沙律生吃，還是加入意粉或當作湯料煮熟，都同樣滋味好吃。番茄的用途多元，在於除了內服之外，更可作為護膚品外用，絕對是女性恩物。

番茄是一種熱量低、營養價值高的蔬果，其豐富的茄紅素帶來的抗氧化效果，比起維他命E高出100倍，對於修身養顏非常有效！網絡流傳一種番茄洗臉法，首先用清水洗臉，接着清洗番茄，並切開其頂部。再在番茄表面撒上少許糖，抓着根莖以打圈方式按摩臉部10至15分鐘，最後用清水洗淨臉部即可。另外一種方法為番茄面膜，首先在番茄蓉中加入一湯匙植物油和半個檸檬汁，再攪拌成糊狀塗上臉上，靜待15分鐘，最後用水清洗乾淨，便可讓肌膚變得水潤飽滿。

日本亦有電視節目《きょうの料理》請來餐廳老闆村田吉弘分享升級版抗衰老番茄湯，聲稱比起單吃番茄的效果高出100倍！做法首先將番茄切成小塊，並以1：2比例加入清水用細火慢煮。最後將番茄肉過濾，留下番茄水即可。食用時可加入其他料理一同烹調，例如魚湯、麵條等。在日常飲食中增加攝取番茄營養，即使是想減肥或煥肌的人士均適合。

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