MIRROR演唱會事故中受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)至今仍然留醫,但其康復進度明顯有良好進展,去年9月他重新活躍社交網時,第一時間就在限時動態發文,感恩有韓團NewJeans的歌曲鼓勵陪伴接受治療,昨日(7日)NewJeans宣布將用新隊名「NJZ」重新出發,同時預告下月首度強勢襲港,參加下月23日在香港舉行的音樂節《ComplexCon香港2025》,身為粉絲的阿Mo當然有關注,但仍在留醫的他未能到場見偶像,故發文大表可惜:「You guys comming to Hong Kong!I cannot go though...噍有等好番之後,希望有機會睇」。