【營事檔案】紅酒燉牛肉

紅酒燉牛肉是一道經典的法式料理，在一些港式的冰室都會見到紅酒燉牛尾這個菜式，兩者都十分受歡迎。然而，牛尾不但比較難買，而且脂肪含量都較高，因此這個食譜改用了牛展，大大減少了整體脂肪量，但一樣美味可口。

牛展低脂高鐵

牛展是這道菜的主要蛋白質來源，牛展肉質緊實，因此更適合長時間燉煮，例如台式牛肉麵都會選用到牛展及牛筋部位。牛肉是肉類當中鐵質的代表，特別是血紅素鐵，這種動物性的鐵質更容易被人體吸收，有助於預防缺鐵性貧血。每100克牛肉當中就有3.9微克鐵質，比起雞肉或豬肉都更高，是吸收鐵質的良好來源。

紅酒增香不留酒精

紅酒在這道菜中不僅增添了獨特的風味，還含有多酚類化合物，如白藜蘆醇，這些化合物具有抗氧化作用，有助於心血管健康。在烹調過程中酒精會因加熱而揮發，因此不必擔心酒精攝入的問題。而選用酒種時，可選用乾性的酒，即糖分不太高的紅酒，就不會令菜式變得太甜。如家中有喝不完的紅酒或便宜的紅酒都沒有問題，因在烹煮之後，紅酒的酒味都會被其他食材掩蓋，只留下紅酒香味和顏色。

紅酒燉牛肉

材料：

牛展 250克

紅蘿蔔 一條

洋葱 一個

蘑菇 100克

調味料：

水 500毫升

紅酒 200毫升

番茄罐頭 1罐

香草 2湯匙

鹽 適量

黑胡椒 適量

做法：

1) 洋葱去皮切絲、紅蘿蔔去皮滾刀切塊、蘑菇切半備用

2) 將牛展洗淨後，用紙巾拭乾水分，切大塊備用

3) 燒熱鑊加少許油，加入牛肉煎至兩面金黃後，取出備用

4) 原鑊內加入洋葱，炒至軟身

5) 加入紅蘿蔔、蘑菇炒勻，加回牛展以及所有調味料

6) 小火炆煮大約一小時，完成

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。