韓籍「AI美人」李珠珢,自早前宣布轉戰台灣後,日前無預警晒出一張寫有「Welcome To Taiwan & Enjoy your stay with us.(歡迎來到台灣,祝你入住愉快)」嘅酒店卡片,間接透露自己已抵達台灣外,亦開心晒出精美甜品照。

對此,簽下李珠珢嘅富邦球團則回應李珠珢日前抵台為私人非公開行程,並強調李珠珢預計喺棒球開季前,會正式與外界見面,屆時相關消息將再一併公布,敬請粉絲期待。