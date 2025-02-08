精選早午餐　暢飲大啖食

新年期間，聚餐拜年多活動，偶然都想有點Me Time，假日瞓到飽後，不妨去食番個豐富早午餐，無論是惹味意大利菜，又或特色印度風味，配上美酒，更添美味。

印市集風味

去旅行，最愛走訪當地市集感受風土人情。中環印度餐推出周日限定的印度市集自助早午餐，各式街頭和傳統小食應有盡有，印式香料炸薯球有原味、薄荷芫荽、鷹嘴豆、薄荷菠蘿及蔓越莓口味，吃過清爽開胃沙律後，就有咖喱、印式傳統烤肉、烤餅和米飯，推介烤三文魚、乳酪燒雞和雜菜果仁炒飯等，再加上各式甜點和水果，完美總結市集之旅。客人有3款暢飲套餐選擇，無論配餐酒、香檳都得。

新派東南亞

惹味東南亞菜式往往令人胃口大開，北角五星級酒店高層餐廳及酒吧推出無限暢享周末早午餐，開胃前菜有柚子沙律配酥脆蝦乾、烤伊比利亞豬腩肉生菜包、香煎蠔餅和沙嗲雞肉串燒等，主菜可選馬沙文咖喱燴和牛面頰肉、燒黃油雞、炒鱸魚或泡菜炒飯等，客人也可升級即開生蠔、烤M6和牛西冷和參巴醬炒虎蝦等，甜品是即點即製杧果糯米飯及雪糕，升級2小時無限暢飲套餐，有氣酒酒、葡萄酒、啤酒、香檳和雞尾酒等配搭，爽！

意大利風味

適合分享的意大利美食，總是受歡迎。上環意大利餐廳新推周末早午餐，親民價錢已包括無限暢飲果汁、汽水和無酒精雞尾酒，加錢可升級2小時無限葡萄酒、啤酒及特選雞尾酒，前菜有清新菊苣菜沙律或俄羅斯沙律，前者以菊苣葉配乾杏果、青葱和藍紋芝士醬，後者有吞拿魚和雞蛋等。主菜有墨魚汁小麥麻花意粉、烤豬肉薄餅、莎樂美香腸卡邦尼和帕爾馬芝士烤雞等，甜點有西西里忌廉包和提拉米蘇，配美酒享用，幸福感爆燈。