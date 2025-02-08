Critics' Choice頒獎禮︱狄美摩亞《完美物質》封影后

《第30屆Critics' Choice頒獎禮》周五（7日）於美國聖莫尼卡舉行，電影組方面，恐怖片《完美物質》（The Substance）、歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked）、與歌舞片《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）各奪3獎，不過最高榮譽的「最佳電影」則落在Mikey Madison主演的電影《阿諾拉》（Anora）手上。

狄美摩亞（Demi Moore）憑《完美物質》奪得「最佳女主角」，令她繼《金球獎》封后後，於《奧斯卡頒獎禮》呼聲更高。該片亦獲「最佳原創劇本」與「最佳髮型與化妝」。艾哲倫保迪（Adrien Brody）則憑《粗獷派建築師》（The Brutalist）奪得「最佳男主角」。

【第30屆Critics' Choice頒獎禮部份得獎名單】

【電影組】

最佳電影：《阿諾拉》

最佳男主角：艾哲倫保迪《粗獷派建築師》

最佳女主角：狄美摩亞《完美物質》

最佳男配角：Kieran Culkin《A Real Pain》

最佳女配角：素兒莎丹娜《艾美利亞變奏曲》

最佳新演員：Maisy Stella《My Old Ass》

最佳群體演出：《教宗選戰》

最佳導演：朱浩偉《魔法壞女巫》

最佳原創劇本：Coralie Fargeat《完美物質》

最佳改編劇本：Peter Straughan《教宗選戰》

最佳攝影：Jarin Blaschke《諾斯費拉圖》

最佳美術：Nathan Crowley、Lee Sandales《魔法壞女巫》

最佳剪接：Marco Costa《挑戰者》

最佳服裝設計：Paul Tazewell《魔法壞女巫》

最佳髮型與化妝：《完美物質》

最佳視覺特效：《沙丘瀚戰：第二章》

最佳動畫：《荒野機械人》

最佳喜劇：《The Real Pain》/《死侍與狼人》

最佳外語片：《艾美利亞變奏曲》

最佳歌曲：《El Mal》（《艾美利亞變奏曲》）

最佳配樂：Trent Reznor & Atticus Ross《挑戰者》