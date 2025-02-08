陳柏宇爆夾公仔秘技　最重要係呢樣嘢！

歌手陳柏宇（Jason）今日（8日）亮相屯門市廣場聯同本地共享科技互動娛樂平台GenZ舉辦、全港首個夾公仔大賽初賽擔任揭幕嘉賓，一向愛夾公仔的他，即場示範90秒成功夾到4個公仔秘技。他表示經常同女兒玩夾公仔機，因屋企樓下便有很多部夾公仔機，他會教導女兒如何拖長時間來玩，讚家姐擁不屈不撓精神，會不計成本誓要夾到為止，他苦笑說：「所以必須要有資源。」被封為夾公仔男神的他，現場分享心得，表示玩遊戲除了講求技巧，最重要是心態，失敗後再調整戰術，慢慢就會上手，現場他亦有指導粉絲，玩得甚開心。

Jason將於下周於會展舉行《LIFE IS LIVE》演唱會2025，為何不用閉闗？他表示：「唔使閉關，因為我一路做綵排，唔會負荷把聲，同埋今次活動好簡單，之後我就會休息。」試過在台上差錯腳跌倒的他，講笑現在腳力好過以前。他表示演唱會歌單共有30多首，好多經典歌重現，包括好少唱的兒歌《魔法戰隊》，他說：「大家都好希望聽到呢首歌，平時唱唔係好適合，只有演唱會適合。（歌衫都會好突破？）歌衫好靚，不過仲有兩套衫未有機會見到，我驚會令到你哋噴血。」他表示新年沒有增磅，講笑幸好生痱滋，令去失去食欲。

向來喜歡與網民互動的他，日前Po出腳甲受傷片，有網民直言：「你貼地到撻晒喺塊地度啦！」Jason解釋當日遭木門夾傷腳趾尾，整塊腳甲脫落，他笑言：「件事係好值得分享，我用腳趾尾救咗我個身體。」