陳凱琳唔去拜年有苦衷　鄭嘉穎缺席「鐵馬家族」聚會：見到咪見囉

鄭嘉穎和陳凱琳今日夫妻檔出席珠寶品牌活動，身戴過千萬港元的鑽石珠寶登場，今年迎來銅婚紀念的他們表示保持夫妻恩愛的秘訣就是溝通，陳凱琳還笑言在家中一齊睇戲的時候，鄭嘉穎會邊睇邊向她分析電影拍攝手法。

鄭嘉穎和陳凱琳二人甚少一起同場出席活動，問到今次邀請他們是否要用天價？陳凱琳就笑指本身跟品牌就有合作，有幫品牌拍片宣傳。而現主攻KOL的陳凱琳不時都會拍有趣的影片分享上網，老公鄭嘉穎偶爾都會出鏡，不過陳凱琳就爆有時叫他出鏡會慘遭拒絕，鄭嘉穎即笑言：「如果唔需要錢都搵到我，仲邊有人會畀錢搵我，畀條生路我行吓啦。」還不斷大讚太太好能幹，能夠一腳踢，處理晒度橋、演繹和編劇等非常出色，自己有時亦會從旁給一些拍片意見，起畫龍點睛之效。

提到情人節將至，他們透露大仔是在情人節正日生日，笑言囝囝的生日願望是住酒店：「佢就係鍾意唔喺屋企瞓，可能男仔始終外向啲，不過佢係鍾意一家人一齊，但就係唔鍾意喺屋企。」稱囝囝從來不會提要搞一個大派對同朋友仔一齊慶祝，只關心可以在酒店住幾晚，所以每逢大仔生日，一家人幾乎都不會在家裏慶祝，又指有一次一家人去郵輪，在郵輪上住了六日，大仔非常開心。提到情人節會否二人世界，他們亦表示已經約好，稱由最初拍拖到現在已經10年，鄭嘉穎回憶起剛剛拍拖時，他特地去巴黎找正在工作的陳凱琳，仲帶她入了一間珠寶店，讓她任揀首飾，由鄭嘉穎埋單，他笑言：「嗰陣時仲好擔心啲卡夠唔夠碌。」而陳凱琳最後居然選了一枚心形鑽石戒指，上面的石仲要好細，鄭嘉穎笑言當刻就知道陳凱琳是做老婆的材料，而陳凱琳就解釋喜歡一些設定比較簡單的，可以在日常的時候佩戴，又指自己好老土希望可以把錢用在其他實在的地方。

講到新年，他們表示今年來拜年的人不多，自己亦好少去其他人家中拜年，因為家中發生一些事，所以不太方便有人來拜年：「有啲朋友仔都話想嚟我哋屋企，但係我哋都話下次先啦。」提到他們今年又再缺席「鐵馬家族」拜年活動，陳凱琳就表示：「有好幾個朋友，我哋都同佢講遲啲先啦，同埋又要照顧屋企人，咁所以都可以話係唔想戴住一個面具，日日都要笑騎騎咁。」

而鄭嘉穎表示朋友其實好簡單，不需要搞到好複雜，不要單憑缺席一些聚會就猜測雙方唔妥，又稱「不和」這個話題都已經傳了一年有多，所以都不再想重複回答這些問題，他說：「大家真係唔使擔心，只不過係時間上夾唔到，同埋都好悶，成日提呢啲話題，見到咪見囉，其實有小朋友嘅都知道，永遠大時大節都會將啲時間畀晒小朋友，唔同嘅人生階段，會去做唔同嘅嘢，依家一定會以小朋友為住，毋須小事化大。」