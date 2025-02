藝人邵初近年工作多多,除了在處境劇《愛.回家之開心速遞》中飾演律師一角,早前亦初嘗拍正劇滋味,參演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》。好動的她近日就趁住空檔,與好友離港旅遊兼挑戰滑雪,她日前在社交網上載短片,與粉絲分享喜悅,寫道:「Our first trip together ,好珍惜素顏休息散心嘅日子,First time snowboarding,跌到攤攤腰算係學識咗…唔跌!Special thanks to 超級有耐性嘅老師。」難得不用工作,當然也要讓皮膚好好休息,素顏下的她皮膚同樣白滑,狀態十足。見一身滑雪裝備的她,站在較平坦的雪地上慢慢滑行,雖然經歷多番跌倒,但屢敗屢試下終於成功,令她十分高興!