示愛要及時　細味特色餐廳珍饈　

如果巴絲打喜歡於餐廳與另一半共度情人節的話，今次搜羅多間別具特色與風味的餐廳，有具主題的、有講究氣氛的、有坐擁靚景等，各形各色，總有一間對調！

星級滋味

主打西餐的飲食集團旗下多間餐廳於今個情人節推出獨具創意的日系北歐美饌、精緻創新的星級法餐，以及時尚浪漫的美酒佳餚，好似主打日系北歐菜的米芝蓮二星高級餐廳、芬蘭籍主廚Eric Räty於日本多個城市及省份搜羅了時令食材設計了情人節9道菜晚餐，帶來獨特鮮明的味道。至於旗下米芝革一星的現代法國餐廳由主廚Aven Lau以創新手法創作出情人節8道菜晚餐，巴絲打可於優雅舒適的室內或在充滿艷麗花卉的優雅戶外庭院享用節日美饌，俯瞰維港美景用膳，別有一番情趣。喜歡美酒佳餚的，位於中環的法國餐廳有豐富威士忌與葡萄酒選擇，米芝蓮星級行政總廚Nicolas Boutin打造了9道菜情人節晚餐，以時令食材入饌炮製出現代法式料理，大家可以從逾2千瓶葡萄酒和超過400款稀有威士忌中挑選來搭配，別有風味。

人氣小酒館

位於西營盤的人氣酒館將於2月14日推出一晚限定的6道菜情人節限定菜單，菜式包括中東芝麻醬帶子、香草忌廉苦艾酒煮蜆、法式鰻魚肝醬、咖喱鯖魚卷、慢煮煙鴨胸，以及滿有創意的甜品粟米麵包伴白朱古力忌廉和魚子醬。當中主菜之一的咖喱鯖魚卷可以說集創意與手工於一身，大廚加入了斯卑爾脫小麥，令濃郁的咖喱蔬菜湯散發淡淡小麥香。至於法式鰻魚肝醬則是酸甜的清酒啫喱和伴以甜柿果醬，交織出酸甜有致又醇厚的風味。大家還可以升級餐酒搭配，有3杯及5杯供選擇，由於餐廳專門供應天然發酵的有機葡萄酒，全部均採用低干預、無過濾、無添加的有機釀酒方法製作，令酒餚配更具驚喜！

閨蜜慶賀

沒有情人只有朋友都無問題，有平鐵牛扒餐廳於今個情人節打破傳統，帶來閨蜜情人節菜單，先以迎賓氣酒掀開慶祝友誼的晚餐。之後有新鮮生蠔或牛肉他他，主菜是MS 4-5 和牛牛柳或蘇格蘭三文魚伴龍蝦尾，配以牛油西蘭花苗和絲滑的黑蒜味薯蓉，香口惹味。甜品是不少女生喜歡的紅絲絨蛋糕，甜而不膩，與好友於特別日子留下甜蜜難忘回憶。

天台城景

位於啟德一間酒店的天台酒吧，於2月14日聯同酒店中菜行政主廚李劍鳴師傅設計全新的6道玩味菜A Sky High Romance情人節套餐。前菜是鮮甜帶子他他伴三文魚籽多士的「難捨難分」，口感層次豐富。以焦香蜜汁叉燒配搭玫瑰露調配的秘製汁煮鱈魚而成的創意菜式「甜甜蜜蜜」；用上惹味XO蒜香海鮮醬香煎大蝦的過「心心相印」，還有經典菜花膠炆冬菇的「如膠似漆」，夠晒滋補養顏。單尾是海鮮和牛炒飯的「山盟海誓」，以及燕窩牛奶布甸的「雙燕雙飛」甜品。預訂情人節晚餐的客人更可以升級至情人節晚餐連住宿套餐，入住尊尚城市天景客房一晚，玩到盡。