衛詩雅收未婚夫1禮物　眼濕濕：我送返成個人畀佢

準新娘子衛詩雅（Michelle）距離婚禮還有一星期，今日（8日）她現身活動，是她婚前最後一個公開活動，她透露由於最近非常忙碌，連未婚夫3月生日也差點忘記，講到籌備婚禮最深刻之事，她表示是未婚夫送了一份禮物給她：「佢送咗一份啲人覺得好實際，但我覺好浪漫嘅禮物，佢送咗份保險畀我哋，佢話：『如果我有事，你都唔駛咁徬徨。』真係畀到我好大嘅安全感。」說時她不禁眼濕濕，要以紙巾拭淚，又指有次在家中受傷，身為醫生的未婚夫為她縫針，她便認定對方，認為嫁得過。

Michelle受訪時稱之後還有廣告拍攝工作，她指原本答應了未婚夫婚前一星期停工，如今食言令對方略有微言，直認近期工作增多令她豬籠入水。問到婚禮是否已籌備完畢？她坦言未，並指全交由經理人安排：「我經常安慰身邊人，婚禮一定會有甩漏，唔完美先有記憶點。講到她忘記未婚夫生日，她笑言：「佢問咗我3次，3月有冇特別嘢要做，我話冇，佢話我生日呀，我即時話我梗係記得，佢個人好細心，我就比較粗心大意，佢真係嫁得過。（佢送份保險畀你，你送咩畀對方？）我真係冇諗過，我好少送嘢畀佢。（送個BB畀佢？）太大份禮物，送啲細細哋禮物先。（你成個人送咗畀佢？）係，送咗個人畀佢，而且我都有煮飯同煲湯畀佢。」

另外，Michelle在活動上被指是「娛圈牌王」，她透露有近10個牌照，包括車牌、船牌、潛水牌、導遊牌、寵物傳心師牌、鑽石監證牌及救生員牌照等，她自言最近考慮考吊雞車牌：「因為我爸爸係做呢行，細個見佢工作好辛苦，所以想考個牌去體驗吓。」