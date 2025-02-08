本日日本：4月大阪世博　必睇焦點展館

要數2025年旅遊日本最矚目盛事，肯定非於4月13日至10月13日在大阪灣人工島夢洲舉行的大阪・關西世博會（簡稱大阪世博）莫屬，有多達161個國家和地區、9個國際組織參與，於佔地155公頃的場地內設置84幢展館，你可從中見識各參展國的創新科技和文化，絕對大開眼界！我們精選了當中必到的焦點展館，並且介紹亮點設施，讓大家出發前可率先預習一番！

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趣味循環 重生體驗

大阪世博的84幢展館中，大致可分為日本國內及海外展館兩大陣營。前者焦點落在由日本政府設置的日本館，該館主題為「循環」，除有使用最先進生物科技培養藻類作裝飾的藝術空間，及利用裝置將看不到的微生物活動「視覺化」等玩味十足的搞作外，你更會發現化身海藻的Hello Kitty、 示範微生物生長原理的積木熊BE@RBRICK及介紹日本循環製造精髓的多啦A夢。而展館本身亦體現循環概念，備有運用世博會場的食品垃圾進行發電的沼氣發電設備，而展館內牆和外牆採用的木板待活動結束後會被重新利用。另一話題展館大阪保健館 Nest for Reborn，其主題為重生，必玩之作有「REBORN體驗路線」，訪客先檢查自身的健康數據，根據這些資料可產生自己 25 年後的化身。另外館內有於1970年大阪世博會上引起關注的「人體洗衣機」最新進化版，輕鬆清潔身體之餘，更可透過影像及音樂令心靈同步淨化。展館內還設有可體驗未來娛樂設施的XD HALL，佩戴特殊的AR設備後可令玩家置身於人氣電玩《魔物獵人》世界，教人相當期待。

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獨特建築 一新耳目

海外展館方面，奧地利展館可算是眾多展館中，外觀最讓人吃驚的一幢，只見建築外部形狀就像一個音符，而該館主題為「譜寫未來」，訪客可嘗試使用人工智能創作音樂，還有利用遠端控制技術將奧地利的現場音樂演奏與館內的鋼琴進行聯動。而意大利館將展出一批該國的珍貴藝術作品，包括卡拉華佐舉世聞名的巨作《基督下葬》，並開設一間可享用意大利葡萄酒和正宗Gelato的意大利餐廳。論華麗程度，館身周圍環繞着波西米亞水晶的捷克館絕對搶眼，當走過螺旋走廊時會看到由多位藝術家以現代風格重新創作著名畫家穆夏未完成的作品，也別錯過嘗試捷克獨特的美食和美酒。至於館身附着類似肥皂泡球體的瑞士館，則是會場最輕及生態足迹最小的展館，內裏的咖啡館可品嘗拉可雷特芝士、白醬燉小牛肉和朱古力火鍋等美食。另外作為下一屆世博會主辦國而備受注目的沙特阿拉伯展館，由幾座以沙漠市集為原型的建築組成，並大量使用視頻和音頻營造出恍如遊覽沙特阿拉伯城市的幻覺。

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全球最大 木造建築

今屆世博除了展館，還有眾多亮點設施。其中有建築大師藤本壯介操刀設計、設於會場中央位置的「大屋根」，這個高12至20米、周長2公里、直徑達615米的木製圓環迴廊，是世上最大的木製建築之一，訪客可在頂部及下方行走，輕鬆穿梭整個會場和飽覽海景。與此同時，會場打造了一個闊200米、縱深60米的水上廣場，廣場中央的300個噴泉會結合光影和音效，於每天11:00am至4:00pm呈獻約5分鐘的《水與空氣的交響曲》，晚上則會上演結合水、空氣、光、火燄、燈光投影和音樂的重頭戲《藍夜彩虹遊行》，另外場內也有其他藝術裝置和光雕投影，例如綠色世界區域的「太陽花蕾」，以及互動表演「One World, One Planet.」等，令人嘆為觀止。適逢去年科幻動畫《機動戰士》45周年，世博會場特別打造了GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION展館，館前更有一座按1：1比例打造、高17米的RX-78F00/E高達雕像，不論是否《機》粉絲也值得朝聖。