上淵入伍前最後一騷！THE BOYZ齊人參加《IDOL RADIO》演唱會

韓國MBC電視台最近宣布電台節目《IDOL RADIO》將於3月1及2日於澳門舉行演唱會《IDOL RADIO LIVE IN MACAU》，韓國人氣男團THE BOYZ亦在演出名單之一。

THE BOYZ繼去年夏天到澳門巡演，門票火速售罄，反應非常熱烈，他們更轉投新公司與EXO伯賢、李昇基等人成為同門，令到THE BOYZ人氣飆升，全體成員為答應粉絲，11位型男齊齊換上公主造型又唱又跳瞓身表演，令早前舉行的FAN CON亦場場爆滿。

THE BOYZ成員善旴及Eric日前自爆齊人去澳門演出，更會表演特別版《HONEYS》，更捉埋全體THE BOYZ隊友拍宣傳片，粉絲討論區即時反應熱烈，令「IDOL RADIO CONCERT」成為韓國網絡熱搜字眼!

而成員上淵將於3月17日去入伍當兵，令這次澳門演唱會成為最後演出，門票未開賣已經有黃牛代購，非常誇張！主辦機構亦表示THE BOYZ在演唱會中，每日參與近一小時演出，粉絲把握機會見偶像入伍前最後一面。

善旴感謝Fans熱烈參與，承諾為樂迷傾力演出：「呢次全團演出很期待，我記得香港、澳門、中國內地Fans很熱情！希望今次可以為大家留下最愉快的回憶，其實你們的支持，才是我最大的鼓勵，當晚大家開心舉行派對吧！」

《IDOL RADIO LIVE IN MACAU》除了公布了THE BOYZ，日前亦官宣P1HARMONY參與其中。