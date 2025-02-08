黃劍文公開擇偶條件　溫柔體貼女士優先

《中年好聲音2》黃劍文今日（8日）現身婚紗展獻唱，他表示這是蛇年第一個工作，明日完成另一個工作後就會立即起程飛到日本東京，與兩個新加坡朋友旅行滑雪，會逗留7日。他表示已經有6年沒有去過日本，亦都好久沒有滑雪，怕技術會生疏，他又謂知道當地有大風雪和流感病毒強勁，所以會長期佩戴口罩和滑雪面罩，同時亦會帶定一些藥物和暖包以備不時之需。

提到早前關楚耀與太太在雪地自駕遊，遇上風球被困車廂一事，問到他可會擔心？對此他表示不會擔心，因為自己不會駕駛，到時會乘坐公共交通工具，加上因為與朋友一起去，所以大家可以互相照應。

問到他可想在日本滑雪時有艷遇？他就笑言不知道，又指這種情節不適合自己，至於擇偶條件，他就指自己喜歡溫柔體貼的女士，問到圈中女藝人那位符合他的理想？他就指沒有想太多，現時想工作為先，怕談戀愛後要分出時間在另一半身上，會耽誤工作，希望新一年可以嘗試不同範疇的工作，例如拍戲或主持，不過就自爆曾經有粉絲向自己說「會等你」，笑言：「佢可能等我出新歌。」

另外提到《中年好聲音2》新年團拜，黃劍文就指因為每逢初二都要和家人食飯，所以當日團拜只是快速露個面就回家了。