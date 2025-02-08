新追加T9EV四驅電動農夫車

新抵港的四驅T9EV，是JAC繼後驅T8EV後，又一輸港電動農夫車。(胡振文攝)

在純電動力熱潮下，俗稱農夫車的Pickup也加入戰團。繼引進T8EV後驅電動農夫車後，國產JAC江淮汽車的香港代理，最近追加了四驅型號T9EV，為喜歡將農夫車用作日常代步車，又想節省能源開支的車迷，提供多一種選擇。

新抵港的四驅T9EV配備一前一後電馬達，可輸出的最大功率分別70kW(約94hp最大馬力)及150kW(約201hp最大馬力)，最大扭力則分別達176Nm和340Nm。0-100km/h加速8.5秒完成，極速被鎖定在140km/h。車載寧德時代的88kWh磷酸鐵鋰電池，續航力達340km(WLTP)。

車上提供Normal、ECO、Sports、Snow及Off-road五種駕駛模式，隨時可因應不同駕駛及路況需要通過中控台上Drive Mode選擇器切換。一如不少電動車，車上配備能量回收系統，駕駛者可根據個人偏好透過中央觸控屏幕於標準(Standard)及高(More)作出設定。

農夫車最大特色就是配備一個貨斗，無論是商用或是滿足個人戶外運動需要都同樣合適。這款T9EV的貨斗寬度有1.59米之多，提供乘載面積約2.4平方米，運載單車、滑浪板及其他大型戶外休閒用品綽綽有餘。此外，其總車重3.26噸，當中淨載重量為800kg。

車內配備更是貼近智能世代的用車需要，支援Apple CarPlay及Android Auto連接的縱向10.4吋中央觸控屏幕、數碼儀錶板、手機無線充電板、前後排USB充電插座等全屬標準配備。多功能軚環及全車座椅皆以原廠皮革包覆，駕駛席還配備電動調校功能。另亦車載多項駕駛安全輔助系統，除了一般的定速巡航、斜坡起步、盲點偵測、切線輔助、後泊車影像外，還有倒車側向輔助、後碰撞預警、煞車優先及碰撞自動斷電保護等，多方面提升駕駛安全。

規格表

車型：4門5座位電動Pick-up

電池：88kWh磷酸鐵鋰

驅動：前後馬達、 四輪驅動

最大馬力：（前）約94hp 、（後）約201hp

最大扭力：（前）176Nm、（後）340Nm

0-100km/h：8.5秒

極速：140km/h

充電時間：88kW DC直流電（15~80%）約45分鐘；11kW AC交流電（15~100%） 約8.5小時

續航力：340km（WLTP）

貨斗尺寸：1,520×1,590×470mm（長×闊×高）

車身體積：5,330×1,965×1,920mm（長×闊×高）