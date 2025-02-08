前TVB咪神主播被L先生苦纏　慘受騷擾恐嚇精神崩潰

TVB前財經資訊台普通話新聞主播溫蕎菲（Chelsea），2022年初離巢後人氣持續高企，身材出眾的她被封為「新聞界咪神」。轉職金融界的她擔任股票衍生品上市產品銷售經理的職務，事業再上一層樓。

不過，人紅是非多。昨日（7日）她在社平台發文，表示近月來一直被騷擾、恐嚇，更被指控為詐騙犯，她寫道：「去年11月開始，我收到自稱美籍華人L姓男子的恐嚇郵件，郵件直指我是詐騙犯，騙他來港投資，在網絡詐騙新聞漫天飛的時代，我以為只是釣魚或詐騙郵件，剛開始並未予以理睬，不過隨後該名男子不依不饒，持續給我及所在公司發送含有造謠和恐嚇內容的信件，我才開始意識到事件的嚴重性。」

其後溫蕎菲決定報案求助，表示：「執法人員瞭解到 ，該男子稱在去年被殺豬盤團夥實施詐騙，而過程中該犯罪團夥曾盜用我的照片，半年後他找不到殺豬盤團夥，而發現原來照片真實主人是我，於是把受騙情緒宣洩在我身上。」溫蕎菲轉述執法人員指，之所以沒有聯繫她，是因知道她與案情無關，另一方面也一早和該名男子解釋清楚，只是對方不願意面對被騙的事實。

當溫蕎菲錄完口供後，執法人員再次以書面形式告知對方，並為她澄清，「本以為事情可以告一段落，但是面對的仍然是對方無休止的，對我及公司、朋友進行騷擾，以及在各個平台不斷散播謠言，甚至編排出我家人已經過世的虛假事實，實在令人無法接受。」溫蕎菲指對方不止向她索取賠償，更在網上對她和家人進行造謠恐嚇，令她一家造成極大困擾和精神傷害，故決定公開事情。她強調自己是光明磊落，並想藉此提醒大家小心被騙：「請L姓先生停止無依據的主觀臆斷和編造謠言，我也保留一切保護自身權益的手段。」