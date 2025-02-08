一蚊Joe離巢無綫　結束18年賓主關係

TVB近年湧現不少自離巢潮，繼李佳芯、吳嘉儀（阿七）、余思霆、何遠東等人相繼約滿離巢後，主持人一蚊Joe（游莨維）今日（8日）亦在社交網發文宣布離巢，揚言「我終於由TVB畢業啦」，與TVB結束18年的賓主關係。一蚊Joe在社交平台IG以「2025年2月8號，我終於由#TVB畢業啦～」為題，發文表示：「畢業後，扮老鼠扮焦屍，人生第一次睇/揸靚車（#同車生活），再到#問問MasterJoe，之後#思家大戰～原來一路走來，轉眼18年。」

一蚊Joe表示：「感謝嘅說話有好多，千言萬語，無從說起，害怕掛一漏萬，惟有一句『衷心感謝喺TVB遇過嘅每一位！無論您哋教我鬧我信我支持我，我都一一銘記於心！』感激我人生有機會入到TVB，感激有機會發掘自己做主持嘅能力，感恩感謝感激，我永遠嘅母校TVB！」一蚊Joe亦因為主持工作令他找到另一半結婚生子，令他擁有溫暖美滿的家庭，他非常感激TVB。

最後，一蚊Joe引用歌詞透露心聲，「一句係入行時候嘅自我安慰『命裏有時終須有，命裏無時莫強求』，今日畢業，容我引一句『今天且有暫別，他朝也定能聚首』Yeah~我終於有機會講啦，「我哋#江湖見」！」文章尾段，他不忘推銷自己希望有更多工作機會：「『上有高堂，下有兩名化骨龍』～我1MJ歡迎任何工作，代言，公司活動司儀，婚禮主持～仲之「畢業大酬賓」，薪酬費用我哋慢慢傾，最緊要Win Win～甚至搵我吹水傾偈、互相認識都得㗎～」

一蚊Joe在娛樂圈生涯中，最令人津津樂道的莫過於其實2017年，他在社交平台直播太太生仔過程，不停跟太太說：「辛苦你啦」、「I Love You」等甜言蜜語，直播掀起網民高度熱議。另外，2022年游莨維到中環蘇豪區採訪雲咸街槍擊案，但過程疑似與在場其他記者發生不快事件，他在社交網發文鬧爆：「MJ我雖然唔係港聞記者，但係2010年我採訪馬尼拉人質事件嘅時候，你畢業未呀，港聞記者？」