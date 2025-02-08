衛蘭講錯歌名　楊千嬅笑到跪地

內地綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》在無綫熱播中，最近一集主題為「香港女歌手」，除常駐歌手古巨基、容祖兒、薛凱琪、及衛蘭繼續亮相外，冼靖峰更擔任飛行嘉賓。有關方面更直擊楊千嬅廣州演唱會後台實況，巧合當晚表演嘉賓正是衛蘭。聲稱是千嬅粉絲的衛蘭，卻將《少女的祈禱》誤講作《少女的孩子》，千嬅聞言更正對方後忍不住大笑，最後笑到跪地。

另外，當衛蘭於節目內唱出成台作《大哥》時，還展現了親筆畫作，原來她自小已對畫畫很有興趣，更曾獲得畫畫比賽冠軍，但因為家貧沒有錢買畫具，最終選擇放棄了夢想，直至出來社會工作賺到錢後再重拾興趣。

至於冼靖峰與內地歌手李昊合唱《假如讓你吻下去》，即場被揭冼父乃主持方力申的中學老師，冼靖峰爆料說：「我爸跟我說過，小方老師是他教過最優秀的學生！」另外，冼靖峰還感激爸爸偶像容祖兒在後台的貼身打氣：「她見我緊張，就跟我說當唱KTV呀！」至於歌曲《給十年後的我》的原唱薛凱琪在台下聽到古巨基與李昊合唱，感觸到紅了眼眶，她解釋說：「因為這首歌是一個人生，每個問題都問到了人生當中最害怕的東西，『你會快樂嗎』、『你還會是你自己嗎？』、『你會無悔嗎？』」