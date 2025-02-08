鄧麗欣低調行事　隨時閃婚

藝人鄧麗欣（Stephy）今晚（8日）現身婚紗展，談到夢中婚禮，她笑言自己都好好奇，因為女人太善變，每次參加一個婚禮就會有新想法出現，所以認為結婚最重要的是在合適的時候有合適的人就足夠了。

提到婚紗，她就指因為工作性質，出席盛事或拍戲都會經常接觸穿着類似婚紗的禮服，所以對於婚紗都有一點研究，但若果自己結婚就可能未必會大搞，反而會選擇低調行事，笑言這可能與年紀愈來愈大有關：「雖然作為嘉賓我去參加人哋嘅婚禮好開心，但一諗到籌備嗰個人有好多事前工作要準備，就覺得好攰。（會唔會秘密結婚？）放心，我唔會呃你哋嘅。」不過不排除閃婚的可能性，稱自己不是一個擅長長遠規劃的人，所以有可能一時興起就會下個月結婚。

生肖屬豬的她今年犯太歲，問到可會考慮與男友結婚沖喜？她笑言已經有喜事，不過不是結婚，而是好快就會在紅館開騷，而且她又指自己每年都會去太歲廟拜拜，所以認為問題不大。講到開騷，她就稱自己好想閉關練習，但工作實在太多，所以沒有辦法做到閉關，惟有拿空檔時間去做GymKeep Fit，指每日的時間表都已經排得密密麻麻。

至於農曆新年，她就指放了一日假，當天的娛樂活動就是打麻雀，不過笑說偏財運麻麻：「希望正財運可以好啲啦。」提到早前關楚耀與太太在雪地自駕遊，遇上風球被困車內一事，她表示自己外出探訪都有類似的經歷：「嗰次去啲好偏遠嘅地方，遇到山泥傾瀉，架車畀啲泥卡住咗，搞到架車唔郁得，我哋全車人就困咗喺架車入面。」她又指自己不會滑雪，所以都不會好擔心有暴風雪問題，又笑稱好友吳雨霏會經常慫恿自己學滑雪，但自己堅決拒絕，因為覺得滑雪裝備好貴，同時亦好怕會愛上滑雪，導致需要經常飛離香港。