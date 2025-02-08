具俊曄曾被嘲食軟飯　資產曝光坐擁千萬豪宅連GD都要畀面

徐熙媛（大S）本月2日在日本猝逝，消息震驚娛樂圈。今日頭七之日，亦是她與具俊曄的結婚3周年紀念日。具俊曄帶着傷痛之情在社交平台發文：「永遠愛妳」，並配上歌曲《LOVE》，聞者心酸。

具俊曄與大S在2022年結婚，但他一直被指「吃軟飯」。直到大S離世仍有人覺得他貪圖亡妻大S的遺產。其實，具俊曄本身財力相當雄厚，坐擁首爾漢南洞29億韓元（約1550萬港元）的高級住宅，還有身兼DJ、畫家、NFT等工作，瓣數多多吸金有道。

55歲的具俊曄1990年代與姜元來組成音樂組合「酷龍」（Clon）出道，曾推出過《Kung Ddari Sha Bah Ra》、《Bing Bing Bing》、《City escape》等多個大熱作品，更曾被譽為韓國史上最厲害的雙人舞蹈團，亦是90年代第一代韓流的代表男團。出道逾30年的他幾乎零負面新聞，在韓國演藝圈相當備受敬重，「國民MC」劉在錫對他更以「大哥」尊稱。連影帝李炳憲、天王Rain等韓國巨星都是他的好朋友，更甚連韓國天團BIGBANG的成員G-Dragon（GD）均對他相當恭敬。

小S曾在節目中對具俊曄調侃，表示「如果G-Dragon看到你，也要很恭敬地稱呼您為前輩嗎？」具俊曄當時笑着回答：「GD是個乖巧的孩子」。可見他在後輩眼中有着超崇高的地位。