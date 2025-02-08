王君馨準備1年成功懷孕　望生兩個湊成「好」字

現年38歲的藝人王君馨（Grace）與圈外老公結婚8年，去年底於社交平台宣佈造人成功。近日她接受電台訪問，分享陀蛇B的心路歷程，直言希望生夠兩個，湊成「好」字。

Grace目前已懷胎5個多月，待產中的她自揭未有任何準備﹕「預產期係5月，我成日以為係兩個月前先要買定晒啲嘢，依家準備好似有啲太快，我想感受吓BB鍾意啲咩先。」被問到懷孕後情緒的變化，她說﹕「原來真係會好情緒化，我頭兩、三個月變得好感性，我睇睇吓飲食節目都響度喊。」

她去年10月推出首支跳唱廣東歌時，其實已得知懷孕，卻一直赴電台跑宣傳：「因為未同紐約老公嘅屋企人講，所以當時未有對外公布，我哋想等到11月尾感恩節，返去嗰邊親自同屋企人交代，我哋仲特登為老爺奶奶做咗兩件寫住『grandpa』同『grandma』的衛衣做禮物，佢哋一打開就知道，好驚喜！」

她又透露夫婦倆準備了1年便懷孕成功：「都算係順利，不過之前去做身體檢查，發現身體入面有啲瘜肉會影響懷孕，所以先做咗個小手術，手術之後都要休養，係估唔到懷孕試咗差唔多6個月就有咗啦，係好感恩。」Grace又指老公喜歡小朋友，故不諱言會追多個﹕「我老公好想生仔，可以為屋企開枝散葉，我自己都好想湊成個好字！」