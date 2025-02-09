假開戲．真搵笨！周迅舒淇無辜捲騙案

近年屢有不法之徒利用開戲集資騙財，當紅影星周迅、舒淇、彭于晏甚至內地頂流肖戰、劉亦菲等亦中招！最近網上突然傳出一系列聲稱由名導許鞍華執導的電影即將開拍，而且有齊角色及劇情，講到似層層，不過，記者就此事向許鞍華求證，她已悉數否認。由於集資騙案前車可鑑，許鞍華呼籲大家小心，避免受騙！

內地近年頻現影視投資詐騙案，去年的賀歲檔電影《熱辣滾燙》便曾在社交網發聲明，指有不法分子冒充出品方及投資方等，以電影投資、版權認購等名義進行非法融資，「多位明星參演電影涉影視投資詐騙案」等話題多次登上社交網熱搜，內地執法部門曾公開搜證，但仍有不法之徒以虛假開戲消息作餌，集資騙財，情況相當嚴重！

最近內地便湧現不少有關名導許鞍華開戲的消息，「作品」包括肖戰、彭于晏與劉亦菲主演電影《好事花生》，以及周迅、張震與舒淇主演電影《八、九十枝花》，星光熠熠，引起網民關注！許鞍華曾6度奪得香港電影金像獎「最佳導演」獎，並早已登上國際舞台，榮獲威尼斯電影節頒發終身成就金獅獎，在影壇地位超然，如今傳來開戲消息，而且卡士如此強勁，計劃相當吸引！

導演許鞍華被利用

不過，記者就此事致電許鞍華求證，她全數否認：「完全冇，講嘅演員都想合作，但真係冇呢啲開拍計劃。」憑空傳出大量虛假開戲消息，與之前多宗集資騙財事件相似，許鞍華公開呼籲：「突然有咁多呢啲傳聞，大家記得要小心！」

周迅曾與許鞍華合作電影《明月幾時有》，但暫未有新作結緣，至於她跟王一博主演的短片《我的朋友》將於本月21日登陸日本院線，該片曾入圍《第73屆柏林電影節》短片競賽單元，成績相當不錯。作品殺入日本，周迅亦心情大佳，近日除甫出與陳坤、舒淇合資公司的賀年相外，又透露剛學識游水及征服攀石，並上載身在泳池游水的照片，自言技能解鎖。

而舒淇與劉亦菲則於農曆新年期間開心放假，有指舒淇與李心潔共同主演的劇集《回魂記》將於今年第3季全球播出，兩人有不少破格演出，令觀眾大為期待。

肖戰孭飛作壓章子怡 登武俠片No.1

肖戰被指與劉亦菲合演的電影得個「傳」字，而他「真．主演」的賀歲片《射鵰英雄傳：俠之大者》則成為近期熱話，雖然票房未算十分標青，但截至昨日亦收6.15億元人民幣（約6.57億港元），都算不俗，更榮登內地武俠片票房榜首！第2、3位是同樣由徐克執導的《狄仁傑之四大天王》及《龍門飛甲》，比另一名導張藝謀的經典作、章子怡孭飛的《十面埋伏》票房更好！

肖戰在《射》片飾演「郭靖」一角，經過連串地獄式訓練後獲讚打戲不俗，每招每式都流暢有力，而文戲亦被指有進步，成功演繹出角色的忠厚性格。

彭于晏張震組隊踩單車

台灣男星彭于晏與導演許鞍華合作無間，當中《第一爐香》更曾入圍意大利威尼斯電影節「非競賽單元」，而張震從未參與許鞍華作品，今次卻與彭于晏齊齊「中槍」，被傳將與許鞍華合作，可謂相當無奈！

兩位型男本身私交甚篤，繼早年結伴看陳奕迅演唱會後，又相約一齊踩單車。未知是否過年吃得太多年糕及蘿蔔糕等，兩兄弟相約做運動，張震隔着長袖Tee展示麒麟臂，負責揸機的彭于晏在合照中只有半邊面，睇到一眾「彭太」心癢癢。