【是日通勝】

農曆正月十二

乙巳年 戊寅月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、移徙

忌：嫁娶、安床、栽種

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：48、26、37

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

金牛座：成為精明消費者，有望以低價買得心頭好。

雙子座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

巨蟹座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

獅子座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

處女座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

天秤座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

天蠍座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

人馬座：身心狀態很不錯，趁機做點運動不會蝕底。

山羊座：勿多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

水瓶座：運勢欠佳也不用灰心，凡事向好的方面想！

雙魚座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）兔 財運差

鼠：要留意身體狀況，有舊病復發的風險。

牛：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

虎：陪家人朋友出外遊玩，可帶來好心情。

兔：是日沖煞，財運欠佳，提防小偷騙徒。

龍：得到朋友的支持，經濟狀況漸入佳境。

蛇：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

馬：能跟伴侶融洽相處，迎來愉快的一天。

羊：趁周日做點運動，對身心健康都有益。

猴：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

雞：健康有隱憂，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

狗：精神奕奕，不妨抽空做自己喜歡的事。

豬：投資宜審慎，要見好就收，防因小失大。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如何找出蛇年的正財位？

自身財運與家中的財位有着密不可分的關係，而影響流年運勢的九大飛星每年都會降臨至不同方位，在家居或辦公室找出八白左輔星的位置更是重中之重。

踏入乙巳蛇年，八白左輔星飛入西南方，意味着西南方是蛇年家居正財位所在。若想催動家宅財運氣場，提升自身正財運勢，可在室內作流年家居催旺布置。以下為你提供4大催旺竅門，以及4個正財位禁忌，助你新一年的家宅運、事業運、正財運能夠運運亨通！

正財位4大催旺竅門：

1.擺放枱燈，有光意味着有生氣。若財位有陽光或燈光照射，對生旺財運大有幫助。

2.財位宜依靠堅固的牆面以藏風聚氣，寓意有靠山、貴人助力。

3.擺放寓意吉祥的物件，如福祿壽、文武財神塑像等。

4.種植根基扎實、容易生長的大葉植物，如金錢樹、黃金葛、萬年青等。

正財位4大禁忌：

1.切忌髒亂，要時刻保持乾淨整潔，多抽時間打掃，避免財位落灰。

2.財位忌沖，風水學最忌尖角沖煞，故此財位附近不宜有尖角物品，如菜刀、剪刀、針具等。

3.切忌受壓，不要放置沉重的大櫃、書櫃或組合櫃重壓。

4.正財位忌水，切勿擺放魚缸或者水生植物，風水學上象徵「見財化水」。