姜皓文夫妻檔上陣　炮製賀歲片拍到火都嚟

藝人姜皓文與太太殷寧今年雙劍合璧炮製賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，兩人聯合擔任監製之餘，姜皓文與殷寧分別兼任主演與編劇。今次的劇本其實是殷寧作為結婚25周年送給姜皓文的禮物，靈感來自姜皓文小時候在兒童院的各種幻想，殷寧說：「佢一人分飾兩角，一個忠一個奸，因為佢之前都係演啲比較沉重嘅角色，好耐冇拍過搞笑開心嘅戲，點知結果係一樣咁沉重，觀眾會睇得好開心，佢埋位時係開心笑，但鏡頭後佢都係好沉重去設計角色。」

今次是兩人首次夫妻擋上陣，摩擦在所難免，姜皓文不諱言：「我同佢都有火氣都喺度，有時講一兩句，就會話算喇！（邊個讓步？）呢方面大家好合拍，好自然有一個會讓步。」殷寧笑言這套戲更治好了困擾對方多年的失眠：「你話佢乜都好，佢返去到啪一聲瞓咗，瞓醒覺尋日講過啲乜都唔記得。」姜皓文補充謂：「好似斷片咁，真係好攰，個人又好大壓，每日要處理好多問題。」問到最大的壓力來源，他指其中之一是手握投資者資金，要看着全盤數，控制成本很重要，他續指：「要令成件事成功係好困難，要同唔同部門去商量，人與人溝通係好複雜。」講到票房壓力，他自言已盡力去做，票房不在他控制範圍內：「觀眾口味好難估，每部戲都有佢條命，要睇吓佢條命係點。」他認為今次是一個很大的挑戰及學習，在演員崗位永遠看不到，原來一部電影的誕生毫不簡單。

雖然姜皓文大嘆做監製艱難，但問到他會否再做時？他堅定地說：「會，好似上咗癮咁。」殷寧即問會否再受她玩，他笑言：「諗吓先，你表現咁好點會唔用你。其實除咗喺劇組學咗好多嘢，喺太太身上亦都學到好多。」他強調除了幕後工作，同時不會放棄幕前演出：「我會做到行動不便，聽唔到導演嗌action先唔做，暫時體力上都可以兩邊應付到。」

髮型、化妝：Jove Shek、Manman Fong

服裝：DEGAIA HK

場地：Le Monde Restaurant