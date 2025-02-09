鄺潔楹入行8年不甘做配角　挑戰做編劇捧自己做女一

藝人鄺潔楹入行8年演過不少角色，但一直未機會當女主角，坦言也想過自己沒有女主角運，但她並沒有灰心，計劃挑戰當編劇，為自己度身訂造劇本，做自己的女主角！

蛇年來到，鄺潔楹（Judy）表示因在港親友不算多，故不用到處拜年，笑言可以躺平休息幾天，指以往有親手整蘿蔔糕的習慣，雖然足料好吃，但近年已改為選購市面的蘿蔔糕：「刨蘿蔔真係好攰㗎！」又會為工作人員預備開工利是，問她何時結婚派雙封利是？她笑指未有身邊人向她催婚：「你哋戥我急啲。」談到肖猴的她蛇年運程兩極，工作上有貴人扶持，但同時有小人纏繞，她坦言小人出現其實很正常，最重要活在當下，若浪費時間、心思在小人身上，只會令自己不停困擾，亦覺得身邊每個人都是善良：「若果有朝一日發現身邊某個人原來一直都計算緊你，咪當自己走漏眼。」

想搵金城武做男主角

談到未來大計，Judy透露早前跟朋友的一番對話：「我同朋友講入咗行都8年，發覺耐咗有啲嘢唔應該強求咁多，會諗自己係咪冇做女主角嘅運？」她表示之前也聽過有評論指她沒有女主角的氣場，坦言也想過永遠也只能當配角，朋友即認真的跟她説：「就算人哋覺得又點？你自己做自己主角，自己寫劇本！」此話令她燃起了內心的一團火，內心亦已有一定想法，鍾情荷里活愛情電影的她，希望能創作一個類似《那些年》的台灣式愛情小品，笑言很希望找男神金城武當她的男主角。