兒子公開表演鋼琴　甄子丹化身最強攝影師

「宇宙最強」甄子丹的一對仔女均甚有音樂天分，大女甄濟如擅長作曲及唱歌，近年加入樂壇，而細仔甄濟嘉（James）都不弱，近日他在倫敦的新春慶典中當着5萬人面前表演鋼琴獨奏，子丹全家出動支持，當日子丹化身攝影師，戴上口罩及帽子打扮低調的他拿着專業的長鏡相機為兒子拍照，太太汪詩詩則在旁邊用手機拍片，兩人都相當投入。

近日有網民在社交網上載當日片段，而子丹也有在社交網拍片記錄當日準備過程，他寫道：「這次全家的出片都包在我身上，拿起好幾年沒用的鏡頭，成為家人的一日攝影師，全家出動為James的表演加油。」片中他表示今天自己的工作非常重要，他將儀器逐一拿出來組裝，他指長鏡頭是多年前去非洲肯尼也時用過的，之後他戴好墨鏡、帽子及口罩，再背上背包便出發，他還放了幾張照片出來，然而，網民對他的攝影技術不敢恭為：「不得不說，拍照技術，不如用手機」、「貌似有點跑焦」、「怎麼不像單反的效果」。

至於甄濟如則化身弟弟的粉絲，在社交網分享了當日的相片，並讚對方：「他毫不怯場，超帥發揮，才華橫溢，直接封神！今天化身他的粉絲，全程淚目！我會一直支持他的，加油！」