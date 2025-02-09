馬拉松︱陳山聰胡諾言食白飯打底　何泳芍愈跑愈少布

一年一度的國際馬拉松賽事今日（9日）舉行，多位圈中愛跑藝人亦有報名參賽，並一早抵達尖沙咀起跑點作準備。

參與21公里賽事的陳山聰與胡諾言約早上4時已抵達尖沙咀，二人先在街頭拉筋並跑了數圈熱身，相當認真。二人表示今次是相約一起跑，胡諾言説：「自己跑咗42公里馬拉松好多次，當初係山聰叫我跑。」身旁山聰即笑指當胡諾言開始跑時自己便退役。他表示昨晚雖提早約9時上床睡覺，但坦言心情興奮故未有睡得太多，他説：「瞓得一陣就要起身，因為要早啲嚟預備，今朝起身仲食咗碗白飯補充糖分。」胡諾言也同樣表示以白飯當早餐，二人笑指感覺就似06通告一樣「有飯但冇餸」。他們希望在2小時內完成賽事，談到今日天氣相對之前多屆寒冷，山聰直言對所有跑手是好事：「因為香港天氣潮濕又熱，會比較辛苦，但今日氣溫熱完身跑一齊就會OK，不過大家最重要都係要量力而為。」

同樣參與21公里賽的何泳芍表示是首次參與，笑指因觀看過自己的跑姿像個阿婆，所以找來教練練習，由9月開始已操練，但認為準備是永遠也不會足夠，笑指跑步比參加三項鐵人賽事更難，問她是否有足夠信心？她笑謂：「完成就一定有信心，仲肯定會破個人最佳成績，因為第一次跑，跑一米都已經破咗，哈哈！希望可以2個鐘完成。」問到為何不找《港女野人》的幾位成員一起跑？她表示她們正在休息，預備拍《港女野人》第三季，故自己先來跑。談到天氣寒冷，她表示身上已貼了多個暖包，又笑指可能開跑後會邊跑邊脱衣，身上不停有物件跌在地上。

黃嘉樂與陳安立亦一起現身21公里參賽事，嘉樂指2023年在許家傑等人邀請下首次參與馬拉松賽，當年跑至中途因覺得辛苦更曾想過放棄，但最終咬緊牙關完成賽事，事後覺得很滿足並開始上癮。他透露現時主要在內地拍劇，早前有幸更張家輝合作新劇《芻狗之血》，又表示因此未夠時間操練，為免給予自己壓力，今次沒有定下目標時間，只要安全完成便可。至於工作方面。

至於第3次參與42公里馬拉松賽的徐榮，表示今年相約了胞兄陪他一起跑，希望能在4小時左右完成，打破自己之前所做的4個半小時紀錄，不過他坦言因工作忙碌，未夠時間操練：「只係儲咗百幾公里，最好有2百甚至3百公里，不過今日的天氣唔錯，因為上次跑都有啲濕地同落雨。」

同場參與21公里賽的魔術師李行齊約早上4時半到達尖沙咀，他表示今次是第二年參加馬拉松賽事，目標希望跟上年相若在1個半小時左右完成，今年亦有特意加操，但坦言因心情緊張，昨晚基本上沒有睡過，因此狀態未必最好。