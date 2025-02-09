大S頭七姊妹齊集弔唁　小S首發文借蝴蝶髮夾悼家姐

尋日2月8日係台灣女星大S（徐熙媛）病逝後頭七，亦係佢同老公具俊曄結婚3周年日子，台嫌媒拍得大S生前好友邱瓈寬（寬姊）同S媽、小S、小S老公許雅鈞、阿雅、Makiyo等親友，以結婚3周年名義齊聚大S家弔唁，傍晚小S家以新保母車載着親友團送別大S，小S二女兒Lily（許韶恩）攜帶蝴蝶結髮夾悼念姨媽。今日（9日）大S頭七過後，凌晨12點，小S亦係於姊姊過世後首度發文，晒出女兒Lily帶回台灣嘅金色珍珠蝴蝶結髮夾照片，讓家人睹物思人悼念大S。

昨午4點半左右，小S家新保母車載S媽、小S、許雅鈞、Makiyo同阿雅等親友，離開大S屋企。保母車先送S媽回到距離大S家步行700米尺嘅「國家藝術館」孝親房，1分鐘後，小S家保母車再度開出S媽家，移動到東區一大廈門口，接小S二女兒Lily上車。

只見Lily身穿帽T、搭配棉褲、戴口罩禦寒，手上拎住透明文具盒，裏面裝有襪子同金色珍珠蝴蝶髮夾上車，同媽媽小S、爸爸許雅鈞、Makiyo及阿雅，一同返到小S豪宅再聚，延續大家對大S的思念。

大S猝逝令妹妹小S傷心欲絕，8日大S頭七過後，小S終於喺凌晨12點2分，首度更新社交網，上載一張晚間Lily弔唁姨媽大S所帶返台嘅金色珍珠蝴蝶結髮夾照片，小S並未有留下任何文字，網友仍感受到佢嘅心痛，隔空感受小S心中對大S嘅無限想念。小S發文後，粉絲們紛紛心痛留言，「一看就是公主的髮夾」、「這是珊的遺物嗎」、「該不會這是大S的吧」、「心碎的感覺，好希望她能好好的」。