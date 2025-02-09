馬拉松︱連詩雅生B後首次出賽　唐詩詠指鄭嘉穎屋企出事唔敢問

藝人譚旻萱1小時07分鐘完成10公里馬拉松賽事，這是她第二年參加馬拉松賽事，成績雖然比往年有進步，但因為有點哮喘發作，所以成續未去到最理想，再加上新年期間生病發燒，這亦是引發哮喘的主因，幸好有自備藥物，笑言去年都是同一時間生病，說：「唔知係咪今年冇攝太歲呢？」

唐詩詠以1小時10分鐘完成10公里馬拉松賽事，稱成績比往年好，因事前有練跑，她又稱周潤發有給自己寄語，說：「佢話好好享受比賽，保持低心率，跑得太快就會好氣喘，呢句說話幫我打咗個好好嘅根基。」她表示今早吃了白飯做早餐。她又指與林淑敏和黃嘉樂同組，而林子善今早好貼心幫自己查看天氣。

她又表示自己愈跑吃得就愈多，又透露今早起跑的時候被地上的暖包跣到，整個人跪低在地上，雖然膝蓋隱隱作痛，但未有空檢查傷口，決定跑完再算。

提到「鐵馬家族」鄭嘉穎缺席拜年，她表示因知道他家中發生事情，所以不敢問缺席原因，希望不是不開心的事，她又指鄭嘉穎說話是比較倔，容易引起誤會，但強調大家關係沒有不和。

藝人連詩雅去年7月誕下千金，產後她已火速修身，並積極操體能參加馬拉松。今天她完成賽事後，立即整好新片放上網與大家分享。見未出發先興奮的她，由步行到出賽集合點到比賽中均自拍影片，仲紀錄低自己戴上獎牌，全程面露微笑、神采飛揚，更化好全妝靚靚迎接產後第一個馬拉松。