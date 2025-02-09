【心理測驗】近期你會沉迷於？

生活中，我們總是扮演着認真、負責任的角色，但偶爾也會被突如其來的衝動所支配，做出一些看似無用卻充滿樂趣的事情。想探索你內心潛藏的玩樂因子嗎？不妨透過這個有趣的心理測驗，看看你最近可能會做出哪些「無用卻快樂」的舉動！

【問題】想像一下，你和朋友約好一起出去玩，朋友臨時傳訊息說：「出門後買你第一眼看到東西！」試問，你第一眼看到並買下的會是甚麼？

A.氣球

B.盆栽

C.街頭藝人的CD

D.巨大的絨毛公仔

【答案分析】

A. 選擇「氣球」的你……沉迷益智遊戲，把空閒時間幾乎都花在遊戲上

氣球象徵着輕盈和自由，也代表你內心強烈的玩心和好奇心。你勇於嘗試新事物，尤其容易被需要動腦的遊戲所吸引。一旦接觸到益智遊戲，你便會被其邏輯性和趣味性深深吸引，不知不覺中，所有空閒時間都奉獻給了遊戲，一心只想着「再玩一關！」、「下次一定能破關！」。

B. 選擇「盆栽」的你……挑戰在溫泉裏浸多久，享受極致放鬆

盆栽象徵着成長和療愈，也代表你重視放鬆的性格。你喜歡在悠閒的時光中與內心對話。因此當浸溫泉時，你會完全沉浸在舒適的氛圍中，忘記時間的流逝。你會在浴缸裏不斷挑戰自己的極限，「再多浸一下，再多浸一下」，直到快要頭昏眼花才肯罷休。

C. 選擇「街頭藝人CD」的你……在旅途中漫無目的地閒逛，享受意外的驚喜

街頭藝人的CD象徵着即興和冒險，也代表你自由奔放的個性。你不喜歡被行程束縛，更享受隨性而為的樂趣。因此在旅途中，你會拋開預先規劃的路線，隨着自己的興趣漫遊。「這條路通往哪裏呢？」你會不看地圖，一路走下去，享受意外的發現和邂逅。

D. 選擇「巨大絨毛公仔」的你……買一堆零食，週末宅在家享受零食盛宴

巨大的絨毛公仔象徵着童心和療愈，也代表你天真爛漫的一面。你渴望釋放日常壓力，容易被懷舊事物所吸引。因此走進零食店時，你會像回到童年般，忍不住買下各種各樣的零食。「這個也想吃，那個也想吃」，你會失去理智，瘋狂掃貨。週末時你會邀請好友到家裏，一起享用零食，暢談往事，度過美好的時光。