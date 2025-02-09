汪小菲短片平台被無限期封禁　搵錯人算帳鬧笑話

內地富二代汪小菲同阿媽張蘭，因被抖音平台官方認定利用大S過世新聞炒作，無限期封禁一干相關帳號，汪小菲男到喺朋友圈提出3點質問，聲稱遭抖音平台無端霸凌與審判，網上隨後更流出一張「華人之光」群組截圖，汪小菲標註周受資怒問「憑甚麼封我的號」，網友睇完都不敢爆笑，因周受資係TikTok執行長，與抖音無關，汪小菲根本搵錯人算帳，大出洋相。

S家上周由大S老公具俊曄護送大S骨灰從日本返台，由小S出資包機，網友搵出早前有自媒體創作者造謠係汪小菲出錢，抖音出手封禁相關人等帳號後，張蘭喊冤稱夏健唔係佢乾兒子，而汪小菲亦大動作反擊抖音，除喺朋友圈強調張蘭唔代表自己、佢冇講過包機一事、佢要同價值觀不正確嘅人斷絕一切關係等，佢更聲稱無端遭平台審判、霸凌，仲喺「華人之光」共375人嘅群組內向周受資討說法，佢標註周受資連串質問：「你們憑甚麼封我的號？」、「給我蓋棺定論，在新聞媒體上審判我，我從頭到尾甚麼都沒說，我帶着兩個孩子在台北，你們去說我利用死人掙錢，我說甚麼了？我甚麼都沒說」、「你可以不喜歡我，你可以說別人甚麼包機的事，我說甚麼了？你憑甚麼審判我？」、「我甚麼都沒說，你們為甚麼把我連帶一起審判我？你沒有道德嗎？」、「張蘭的做法完全不贊同，但是她(是她）我是我」、「你憑甚麼把我一起（封禁）」。

汪小菲發難後，群友連番出聲勸阻，標註佢「私聊」、「小菲群裏人多，冷靜哦」。後來該群組從375人變成374人，網友猜測汪小菲被踢出群，因為佢嘅群組備註名稱唔見咗。亦有人懷疑截圖真假，有網友表示「是真的，因為還有另一個朋友給我發了後續，其他群友勸他私聊，但他依然在群裏討伐周受資，截至最新我沒看到周受資在群裏回覆他。」此外，汪小菲稱佢自己冇邁包機一事，網友質疑佢明明知道係假消息，但就唔出嚟否認。

另外，張蘭兩個抖音帳號被封後，佢已極速轉戰另一個直播帶貨平台，被發現悄悄去到TikTok另起爐灶，已搬運數支舊片，除一貫標榜女性企業家創業精神，仲有自己拖住汪小菲同大S所生嘅仔仔兒子：「這是我們汪家的血脈，我是他的親奶奶，我會保護好孩子的。」

張蘭被指有先見之明，被發現已於上月18日開通TikTok，最新影片喺尋日（8日）上架，但都係舊片重上。由於TikTok粉絲破千人就可開啟直播功能，目前已超過1,400人關注，等於佢可以再次直播帶貨。對於此TikTok帳號究竟是否張蘭本人仍不得而知，但已有大批網友留言要檢舉，作者回覆「希望理性客觀看待事物發展」，對於打氣留言就欣然表示感激。