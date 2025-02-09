周潤發成最受歡迎跑手比去年慢2分鐘　望跑到80歲兩粒鐘內搞掂

影帝周潤發今日（21日）參加半馬馬拉松賽事，當他跑到終點時即引來轟動，廣播更稱他是「全場最受歡迎跑手」，之後又指周家怡和蔡一智合照。

周潤發表示今早天公作美，天氣好涼快好舒服，所以狀態好Fit，問到可做到個人最好成績？他就表示沒有，今次是以2小時22分鐘完成賽事，他定下目標，稱下次要跑快2分鐘，2小時20分鐘完成，慢慢進步，問到明年可會考慮跑全馬？他就表示未必會，因為想盡量2小時內達標，如果跑到80歲都可以保持到兩小時內就太好啦，問到沿路上有否被其他跑手集郵而耽誤賽事？他就說：「佢哋影完就走，完全冇阻到。」笑言跑完步後要去吃碗仔翅。

提到上年受傷，今年全程有「保皇黨」所以冇事，問到可會想去其他國家跑馬拉松？他就表示如果時間許可就可以，但還是比較喜歡在香港跑，因為跑完可以有點心吃。提到發嫂可會陪他一起跑？他又笑指太太負責拉筋，亦可做啦啦隊但不跑，稱若果他明年有好成績太太可以在終點站給他利是。

他又提到現在每天都會抽半小時跑步，又指年初一去了廣州為電影《唐探1900》謝票，預告明天會出席電影在香港的首映，提到唐詩詠，他即反問記者，說：「她成績是不是好好？」還指下次拉她跑半馬，不過建議她要好好儲氣力，一步步嚟。問到跑友之中誰最有進步？他就表示盧海鵬、劉江和鮑起靜，指以他們年紀這麼大每日堅持跑5K好犀利，笑指要向他們學習，問到會否叫盧海鵬一起參加馬拉松？他就表示不需要，因為盧海鵬會自動波，又言過年自己不敢吃太多，因為要跑步。

至於梁諾妍以1小時58分完成半馬賽事，她表示事前有練跑，成績比預期好，所以覺得好開心。提到上年她參賽時大肚陀住細女，她笑指上年會比今年輕鬆，因為上年肚裏有BB可以慢慢跑，又言因為老公洪永城今年有工作在身，所以未能一起參加賽事，她又笑指完成賽事後就要趕去看大女兒人生第一個跳舞表演。