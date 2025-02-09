李施嬅官宣婚事撻Q　拖足4年與未婚夫各走各路

43歲花旦李施嬅在2021年2月突然宣布訂婚，未婚夫是周潤發與郭富城的健身教練車崇健（Anson Cha），但2人的婚期遲遲未見公開。今日（9日）李施嬅在社交網宣布「分」訊。

李施嬅貼上一張海景但只有一束花的相片並說：「兩個月前我和車生做了一個決定，就是換一個方式走未來各自的路。感恩這八年半的緣分。 我們都很好。也是帶着愛，感恩，同祝福的心去做這個決定。感謝大家尊重我們的決定和私隱。」

李施嬅又說結婚不一定代表幸福：「反而是在緣分到的時候怎麼享受相處的過程。 在人生某一個階段能遇到讓你一起學習同成長的人，讓你覺得值得愛的人，也是一種幸福。 在過程中，有努力，有用心，有成長，有愛。」她還說：「沒有關係是絕對的終點。亦沒有分離是絕對的完結。所以不要執着一些理念，也不要多想別人的看法，而影響自己的決定。反而隨心，聽心，自己覺得平靜快樂就可以。忍不住又給大家喝雞湯了。」最後李施嬅說：「這段時間，希望大家給我們私隱空間，尤其是圈外人的他，感謝。」

今年4月李施嬅曾在訪問時，坦言因為工作超忙沒有時間籌備，有考慮過將搞婚禮的錢用作置業用途，因為擺酒對她來講不太重要。

施嬅宣布「分」訊，但Anson看來如常生活，他在施嬅差不多宣布分手的同事，在社交裝開心晒睇籃球的照片，看來無婚一身輕，鬆晒！