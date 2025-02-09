汪小菲宣布同阿媽張蘭斷絕所有關係：我不孝！

大S離世，引發多重事端，數不清汪小菲第幾次和母親張蘭撕破臉了？他因不滿被拖下水，和張蘭、造謠他付包機費的夏健連帶遭抖音封禁，宣布從今日（9日）起與張蘭斷絕所有關係，他在朋友圈貼出張蘭照片：「我不孝，但是絕對不能讓這種人獲得支持！」此外，他也宣稱要提告抖音，並向台灣法官問：「你讓孩子回中國大陸有那麼難嗎？」

自從抖音以炒作大S過世為由，封禁盛傳是張蘭乾兒子的造謠者夏健、張蘭與汪小菲的帳號，汪小菲持續在微信朋友圈劃清界線與開嗆抖音，他晒出張蘭的照片：「她是我媽，可是我和她的三觀天地不和（合），我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要哈（和）她斷絕所有關係。她掙得（的）錢購（夠）活幾輩子了，不夠，再找我要命！」關於包機費事件，他認為自己甚麼都沒說，抖音憑甚麼審判他，他不接受被這樣審判，「張蘭沒臉仔（再）逼逼了，我正式和抖音提告」。他要律師以他的名義告抖音法人，律師則勸他務必冷靜，「目前撫養權問題需要考慮監護人情緒。撫養權問題是第一位的。」

不過他另外透露自己在台北帶孩子，現任老婆馬筱梅（Mandy）協助他和學校聯繫事宜，「很多和老師和學校要交接，我沒有whatsapp我沒有line我連翻牆都沒有，因為我不想看見他們罵我們國家的東西，我老婆要去幫我」。他對台灣法官頗有怨言：「台灣那個法官不讓孩子回中國……你不讓孩子寒暑假回中國大陸，你是甚麼居心。現在我們為了帶孩子四處跑，把媽媽累死了。你是個甚麼法官？」

網友對於他這番發飆都習以為常，「戰略性斷絕關係」、「沒事兒就讓張蘭去衝鋒陷陣，有事兒就斷絕關係，都多少次了」、「扯兩岸對立大旗說事這集，我在你們離婚的時候看過。」