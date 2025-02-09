日式鐵板騷　華麗眩目

品嘗日式鐵板燒，除感受新鮮當造的食材真味，還有就是大廚們在席前獻技的華麗技藝。近日新開的兩間日式鐵板燒，分別有台灣過江龍，以及由資深日籍大廚坐鎮，用上高質時令食材配惹味醬汁，加上師傅專業技巧，猶如上演一場華麗眩目的鐵板Show，雙重享受。

天后：台灣過江龍

去台灣，大家除可以大擦夜市小食或麻辣火鍋等，當地還有不少高質素滋味選擇。好似剛於天后開設海外分店的台灣品牌日式鐵板燒，在當地連續兩年獲得「此生必嘗十大高CP值無菜單鐵板燒」冠軍，更於日本東京和新加坡設海外分店，風頭一時無兩。

香港分店供應兩款鐵板燒套餐，其中「極上鐵板燒」套餐有14道菜式，主廚馬師傅會根據每日食材來貨而決定菜單，配上多款秘製醬汁，令人回味。先以時令蔬菜加高湯略煮的溫沙律打開味蕾，便可迎接豐富的盛宴。北海道帶子配三文魚籽和紫蘇葉，香氣濃郁，風乾鵝肝香煎後配日本香印提子和紅酒番茄蘋果醬，酸甜去膩。餐廳主打龍蝦三食，先來一客用龍蝦手臂肉加蟹肉和海膽等製作的他他，鮮味加倍。主角之一的龍蝦肉，鐵板蒸煮的龍蝦尾配特製龍蝦汁，醬香味鮮。最後就是加入西式煮意的龍蝦濃湯，湯底以龍蝦頭和殼熬煮，再加薯仔和煙肉等調配，湯香味濃。

為讓客人感到驚喜，香港店提供特別限定的原條時令鮮魚，採訪當天就是馬友魚，師傅簡單加油和鹽煎香，金黃魚皮完整保留，皮脆肉嫩，足見師傅功架。南非鮑魚除配鮑魚肝海苔汁外，還放上少見的鮑魚牙，新鮮感十足。海鮮以外，套餐供應美國牛厚薄燒，大家亦可升級選澳洲或日本和牛，如用上鹿兒島A5和牛，厚切肉眼灑上喜馬拉雅山岩鹽，兩邊高溫煎30秒封鎖肉汁，薄切和牛則以葱條綁好煎香，配炒香蒜角享用，滿嘴肉香。最後以粒粒分明的鵝肝炒飯和加龍眼蜜的鐵板蘋果批作結，令人回味。

中環：雙大廚坐鎮

日本廚師對食材和溫度的配搭，自有心得，風味加倍。中環新開日本高級餐廳融合精緻鐵板燒和江戶前天婦羅，晚市由神子仲康師傅和本鄉雅志師傅兩位主廚聯手打造鐵板燒天婦羅廚師發辦，為客人提供豐富的菜式。負責鐵板燒的神子師傅曾於東京日本料理風花和米芝蓮一星鐵板燒店石垣吉田任職，之後委派到新加坡姐妹店出任主廚，經驗豐富。

好似一道煮至半熟的燒北海道函館帆立貝，外層炙得微焦，表面有自家製鐵板燒海膽脆片，日式牛油醬汁加點有田園魚子醬之稱的Tonburi點綴，美味得很。原隻日本伊勢龍蝦先燒香頭部和尾部，加蓋蒸煮後拆肉，淋上炒香的龍蝦膏，配舞茸、日式酸瓜粒和特調美式醬汁，爽彈辛香。日本宮崎和牛牛柳芯煎至半熟，和脆蒜片、黑椒肉汁或醋醃蘿蔔蓉一起享用，3款配搭各具風味。

天婦羅部分由本鄉師傅負責，天婦羅粉漿以日本小麥粉和混合蛋汁的冰水調配，保存於攝氏-60度，食材沾粉漿後以清淡芝麻油和棉籽油脆炸，食出食材原有味道又不覺膩。招牌菜首推鹿兒島車海老天婦纙，蝦隻先拉伸再炸，挺直炸蝦配酥脆蝦頭，是佐酒佳品。北海道海膽以紫蘇葉包裹脆炸，質感半溶，甘甜鮮味在口腔中爆發。山口縣甘鯛魚鱗炸至豎立，外脆肉嫩。各款天婦羅只要輕輕蘸點自家製昆布鹽，便可提鮮提味。