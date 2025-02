美籍越南華裔男星關繼威2023年憑科幻賣座片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)咸魚翻生爆紅,而由他擔任男主角的動作新片《Love Hurts》周五(7日)於北美逾3,000間戲院開畫,結果開畫票房仆直。

據估計《Love Hurts》的3日開畫票房僅得650萬美元(約5,070萬港元)未能奪取北美開畫票房冠軍。阿關新作開畫票房失「威」之外,口碑亦很差。於影評網「爛蕃茄」Rotten Tomatoes的成績亦僅得19%好評。《Love Hurts》故事講述阿關飾演的Marvin Gable原本是殺手,退出後過着平凡生活任職「地產經紀」。最終平凡生活被吳彥祖飾演的殘暴黑幫老大及前拍檔打亂。