Happy Valentine's Day　可可的魔法味力

要數情人節必備美食，非朱古力莫屬，可可塑造力高，百變形態，同時可搭配多種食材化身不同滋味，總能逗得另一半歡喜，各大品牌亦為大家設計了多種朱古力及蛋糕甜點，讓你隨時為另一半送上甜絲絲的好滋味，共度浪漫佳節。

甜點款式多

本地朱古力品牌趁情人節推出花漾心弦朱古力禮盒，以及4款限定甜點，包括浪漫滿溢（白桃伯爵茶戚風蛋糕）、心動小熊（朱古力熱情果慕絲蛋糕）、玫瑰紅桑子荔枝達克瓦茲及朱古力榛子慕絲蛋糕。應節的朱古力禮盒以粉紅色鑽石心形禮盒盛載住12款精緻手工朱古力，好似粉紅色雪山造型的士多啤梨乳酪開心果朱古力、烈燄紅脣造型的紅桑子朱古力、粉紅愛心情信造型的百香果朱古力、象徵守護星的皇家伯爵茶軟心黑朱古力、立體愛心造型的牛奶軟心黑朱古力、心動小熊告白的榛子碎朱古力等，禮盒飾上繁花圖案並繫上蝴蝶結，教人心動。限定甜點中又以玫瑰紅桑子荔枝達克瓦茲最吸引眼球，以傳統法式蛋白杏仁餅配上紅桑子吉士忌廉、荔枝啫喱及玫瑰紅桑子果醬，結合酥脆及幼滑兩種口感，甜中帶酸，外脆內軟，加上愛心造型，猶如直接坦率告白，率直可愛。

門市限定夠特別

比利時朱古力品牌每逢節日均會推出應節滋味，今個情人節就有全新的限定禮盒系列，包括「情人節限定巧克力」及6款限定禮盒，前者有「蜂蜜核桃星形巧克力」和「杏仁夾心新月造型巧克力」，用上醇厚可可並加入蜂蜜、乾薑、堅果等食材製作，並以星形及彎月形呈現，頂部有金黃色糖果碎點綴，如同在漫天星月間撒下愛意的點點光芒，浪漫得很。至於6款限定禮盒就以粉紅色為主調，以節日煙火為靈感，綴以花及星月，可以說是融合現代美學設計與西方朱古力藝術。此外，於節日期間，門市有限定的鮮製朱古力士多啤梨及升級版黑朱古力蝴蝶酥軟雪糕供應，另有心形的士多啤梨覆盆子朱古力蛋糕選擇，巴絲打大可與另一半即席細味甜蜜滋味。

敲敲朱古力闖心扉

以瑞士大師人手工藝而為熟悉的本地朱古力品牌，於今個情人節推出全新的「敲敲你心朱古力」，有粉紅色及粉藍色選擇，均用上優質瑞士朱古力原材料製作，大家可以敲出繽紛驚喜之後慢慢品嘗入面的榛子蓉黑朱古力及純黑朱古力的甜蜜滋味。另有一看令人心花怒放的「綻放心動黑朱古力禮盒」，當中的「I Love You」字樣及心形圖案設計朱古力可以向另一半來個直接甜蜜表白，未食已經冧到暈！