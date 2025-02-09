本日日本：全新《多啦A夢》4D設施 　情人節登場

日本環球影城繼12月開幕的「咚奇剛國度」大受歡迎後，近日又宣布與經典動畫《多啦A夢》合作，推出全新4D遊樂設施「多啦A夢 4-D藝術大冒險～大雄的繪畫世界物語～」，並將於2月14日情人節登場，勢必成為粉絲們的朝聖熱點！全新設施以本年3月7日上映的《電影多啦A夢：大雄的繪世界物語》為主題，遊客將與多啦A夢和大雄一同展開奇幻冒險。設施結合3D影像、震動、水花等特效，讓玩家彷彿置身於電影世界。最特別的是，遊客可以使用原創法寶「豪華空氣蠟筆」，在空氣中畫出文字和圖畫，帶來前所未有的互動體驗。USJ亦推出一系列《多啦A夢》主題餐點及周邊商品，讓粉絲們可以將可愛的多啦A夢帶回家。餐點方面，有「畫家多啦A夢嫩滑奄列＆漢堡扒套餐」、「大雄的塗鴉？！雙色咖喱飯」、「和多啦A夢們一起畫畫！兒童餐」等，外形充滿童趣。甜品則有「繽紛朱古力葡萄新地」，以及超吸睛的「電影版多啦A夢造型爆谷桶」，爆谷桶上的多啦A夢頭戴畫家帽，手上還拿著水彩筆，十分細緻。周邊商品方面，有「電影主題多啦A夢頭飾」、「畫框飛出來的多啦A夢」吊飾，以及電影限定款多啦A夢毛公仔，每一款都充滿心思，粉絲們記得把握機會入手！設施將於2月14日至8月17日期間開放，為期約半年。作為USJ首次與《多啦A夢》合作的4D設施，相信會吸引大批粉絲前往朝聖，想體驗這場奇幻冒險的朋友要提早計劃行程啦！