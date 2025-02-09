姚子羚自爆被標籤「剩女」壓力大：成日畀人問我幾時結婚！

無綫綜藝節目《今晚乜都拗》於明日（10號）首播，邀請林盛斌、商天娥、蕭正楠、吳若希、陳敏之、陳曉華、麥玲玲、戴祖儀、陳懿德及胡蓓蔚等組成「包拗團」。頭兩集嘉賓分別為姚子羚、胡蓓蔚、支嚳儀、孔德賢、梁競徽及王梓軒、陳敏之、糖妹、朱凱婷、孔德賢、鄭衍峰及曾展望，兩組藝人分別就「今時今日，男人定女人壓力大啲？」及「出嚟做嘢，唔畀家用算唔算唔孝順」進行討論。

站在認同女人壓力較大一方的姚子羚，搞笑地以自身「慘痛」經歷做論據，她七情上面地說：「未結婚有未結婚嘅壓力大，成日畀人問我幾時結婚！幾大壓力呀！」又指自己不斷被標籤「剩女」、「中女」甚至「大嬸」，說時還忍不住激動拍枱，真情流露。

至於全程嘴 gel gel、有理冇理乜都要賴落老公單立文度的胡蓓蔚，則大爆支嚳儀（支支）一度壓力大至找她喝酒：「佢搵我出去飲酒，飲到唔知幾時呀！」支支聞言即反對謂：「你約我㗎」，並笑言可拿出電話紀錄做證！

第二集的「家用」主題惹來更激烈辯論，同為後生仔的孔德賢及鄭衍峰更一度進入對質狀態。認為「唔畀家用唔算唔孝順」的鄭衍峰，指由於做藝人使費大，故此頭5至6年入行時一直沒能給父母家用，並忍不住大嘆：「我真係畀唔到！」孔德賢聞言先拋出一句：「吓？100/200 都畀唔到？」之後再追加一句：「你好多錢架喎！」至於曾展望則成功憑一句說話突破盲腸，獲出名要求高的森美大哥瘋狂直豎姆指大讚。

另外，無綫官方社交網亦播出了精華宣傳片，只有短短兩分鐘，但已經妙語連珠，由陳敏之說出口的「子宮唔等人」，還有陳曉華真情流露大談擇偶條件：「我唔開心，咁呢餐飯會留下一個好差嘅印象，就算嗰個男仔畀幾多錢我，我都唔鍾意佢！」蕭正楠則再度拋直球晒愛妻一面：「單獨同女性出街食飯？唔係佢唔畀，而係我唔想！」引來全場掌聲，麥美恩更露出一副超級陶醉樣。