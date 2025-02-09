馬國明爆同鄭嘉穎合體有條件：我哋收好平咋！

汪明荃、陳豪、林夏薇（薇薇）、陳展鵬、龔嘉欣、高海寧（高Ling）及馬國明等逾半百藝人今日出席「TVB賽馬日」，「聲夢」姚焯菲、鍾柔美及林智樂擔任表演嘉賓，吸引大批粉絲現身支持。陳豪旗下咖啡店於場內義賣行善，一杯咖啡售價800元，他則當人肉布景版吸客任影唔嬲。薇薇攜眷到場，與丈夫莫贊生大方合影，而劉佩玥行路一拐一拐，透露出門時不慎跌倒。汪明荃甫見4位港姐性感打扮到場，忙不迭關心：「乜妳哋唔凍咩？」4人即表示有貼暖包及大褸保暖。

高海寧及馬國明齊齊受訪。談到主演賀歲片《麻雀女王追男仔》票房落後於其他兩套賀歲片，更有電影專業形容今年賀歲片「慘不忍睹」，馬國明表示：「關於票房係唔會失望嘅，聽啲影壇大哥講成個大環境都唔好嘛，只希望人人有工開！而每個人睇戲嘅準則都唔同，我覺得賀歲片唔使拍得好深奧嘅，大家開心咪得囉。」高Ling接口：「大環境唔好，希望大家可以以欣賞及鼓勵嘅角度出發。（馬來西亞票房又好好喎。）喺囉，可惜我哋冇去做宣傳，嗰邊競爭仲大呀，有十幾套賀歲片。」二人齊聲表示時間許可的話，會自掏腰包購票入場，支持所有賀歲電影。

談到太太湯洛雯劇集《富貴千團》剛播竣，馬國明笑說：「影視一家嘛，我緊係有睇啦，仲同埋黃庭鋒同姚宏遠一齊睇大結局添，佢兩個演得好好。（老婆激吻喎。）好小事啫，睇吓劇情需唔需要啫。（佢着喱士呀。）最緊要拍得我老婆靚！」高Ling則爆料說：「我去佢屋企打牌，佢老婆播緊《鐵馬尋橋》，好冤氣呀！如果講親熱戲，係咪要睇《衝上雲霄II》呀？佢同江美儀好激呀！」十分搞笑。至於鄭嘉穎再次缺席《鐵馬》聚會，馬國明笑說：「大家咁想睇我哋一齊，咁我又唔明喎，點解冇人請我哋一齊做嘢呢？請我哋做event嘉穎仲會帶埋3個仔，我哋收好平咋，開心價就得。」