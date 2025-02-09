姚焯菲處女入馬場輸到貼地　出爐視后龔嘉欣自認「好旺」

出爐視后龔嘉欣與陳豪今日現身馬場出席活動。當被問到得奬後是否多了不少工作時，龔嘉欣坦言：「其實有幾個代言工作之前已傾緊，完咗頒奬禮我就話Keep番個舊價畀你，因為人哋已經傾落嘛，有分別關於美容及保健嘅產品，嚟緊呢個星期都有幾個廣告要拍。依家呢個市道，我哋仲有咁多工作，真係要感恩。（嚟緊會加價？）最緊要大家開心啫，我又可以幫到個品牌，歡迎大家多啲搵我。」

她又透露由去年台慶抽到奬開始，覺得自己一直「好旺」：「最近我連好難抽到、全城熱爆嘅公仔都抽到，真係覺得自己有雙幸運之手，同埋我第一次參加TVB賽馬日，陳山聰話嬴錢嘅機率會高啲，所以我昨晚入咗好多錢落自己個投注戶口，又做咗少少功課，希望發吓新年財啦。」談到往陳凱琳家過年，龔嘉欣笑說：「真係好似一家人咁嘞，我又好鍾意佢啲小朋友，搞到好心急想快啲完成自己嘅終身大事，會努力㗎啦。」至於陳豪則透露3月將夥拍張曦雯、劉佩玥及丁子朗開拍新劇，預算於香港取景，又透露過年前與太太曾飛往日本旅行。

「聲夢」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及林智樂（Felix）擔任「TVB賽馬日」表演嘉賓，原來3人算是首次正式入馬場，更於場內「聽貼士」下注，結果敗北而回，Felix打趣形容「輸到貼地」，Chantel笑說：「其實早幾日我都同屋企人夾份買過馬，仲嬴咗百幾蚊㗎。」

Yumi與Felix更指今個農曆年過得特別開心，事關終於可悉數支配自己的利是，不用再上繳給家長。問到打算用利是錢幹些甚麼，Felix慷慨表示：「攞嚟請吓大家食嘢囉。」搞到Chantel與Yumi立時起哄。Chantel又表示收利是不在於金額：「𢭃利是係想收到某個有富氣嘅人嘅祝福，好似今年收到薛家燕及胡楓嘅利是，感覺特別開心。（除咗落注之外，18歲嘅妳仲有乜想試？）試吓買六合彩啦。」