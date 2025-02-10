【是日通勝】

農曆正月十三

乙巳年 戊寅月 庚戌日

吉時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、入學、破土

忌：結網、除服

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：32、08、14

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

金牛座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙子座：財運好到極，但不宜張揚，以免惹人眼紅。

巨蟹座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

獅子座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

處女座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

天秤座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

天蠍座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

人馬座：工作運稍遜，表現比預期差，信心受打擊。

山羊座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

水瓶座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

雙魚座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 運勢強

（跌）狗 財運差

鼠：有伴侶者易起衝突，互相信任很重要。

牛：事業順利，處理大小問題均游刃有餘。

虎：財運不錯，家中長輩可為你帶來助力。

兔：工作運一般，要留意形勢，見機行事。

龍：是日沖煞，健康運平平，要小心着涼。

蛇：事業遇阻力，只顧抱怨不能解決問題。

馬：做事快靚正，工作表現易獲別人認同。

羊：競爭對手不是省油的燈，需小心應付。

猴：對工作有獨特見解，嘗試提出冇蝕底。

雞：易得到別人信賴，事業發展不乏機遇。

狗：收入不穩定，理財策略需要作出調整。

豬：各方面運勢皆上升，生活稱心冇煩惱。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

元宵慶團圓

春節過後，2月12日是農曆正月十五，也是踏入蛇年第一個大節日——元宵節。根據傳統，元宵節當日，人們會吃湯圓，象徵家人團圓，並會參與綵燈會，賞花燈和猜燈謎。

元宵節亦稱為中國情人節。今年乙巳蛇年，九紫桃花貴人星飛臨東方，加上今年為雙春兼閏月，是婚嫁好年頭，想早結良緣，增加桃花貴人運，可以在家中東方放9支新鮮紅色花，一般放大廳，因是人氣所聚的範圍，鮮花宜用清水放，不要有刺。另外，已婚者不妨把結婚照片放在東方，並用文字把所求願望寫上，我們稱為表白文，因文字和語言是有能量的，加上自己的念力，只要你相信有奇迹，奇迹往往會出現，信不信由你。

過了農曆正月十五這一天，才正式過了年。今年除了東面貴人位，吉星位還有西南、東南、正南。最大凶位是東北方，我們的玄學是以中國為中心立標，東北方是南韓，不妨留意其國運。

有人說玄學這門中華文化是非精密科學，請問怎樣證明？古代沒有文字，甚麼「大數據」和「科學」等名稱都沒有。然而，今天中國已立足聯合國，外國人也尊重我們的文化，為甚麼不多花時間去了解老祖先的智慧，找出當中隱藏的密碼來應用呢？