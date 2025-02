李施嬅婚事撻Q：我值得擁有更好

藝人李施嬅於4年前突然宣布與健身教練車崇健(Anson Cha)訂婚,但婚期一拖再拖得個吉,難耐無名無分,她昨日投下震撼彈,在社交網無預警下宣布與Anson分手。「分」訊一出,Anson無婚一身輕,在外地開心現身籃球場。其實二人各走各路早露端倪,施嬅更爆金句暗寸對方:「我值得擁有更好的愛!」

現年43歲的李施嬅於2021年2月突然宣布訂婚,未婚夫是影星周潤發及郭富城的健身教練Anson Cha,但結婚一事則原來得個講字,婚期至今不了了之。據知情人士透露,「車嬅」相處日久已知性格不合,加上施嬅無名無分,她昨日便投下蛇年第一「分」,在社交網宣布與Anson分手。

施嬅在社交網上載一張海景及一束花的相片,留言:「兩個月前我和車生做了一個決定,就是換一個方式走未來各自的路。感恩這八年半的緣分。我們都很好,也是帶着愛、感恩同祝福的心去做這個決定。感謝大家尊重我們的決定和私隱。」她更指結婚不一定代表幸福:「反而是在緣分到的時候怎麼享受相處的過程。在人生某一個階段能遇到讓你一起學習同成長的人,讓你覺得值得愛的人,也是一種幸福。在過程中,有努力、有用心、有成長、有愛。」她還說:「沒有關係是絕對的終點,亦沒有分離是絕對的完結。所以不要執着一些理念,也不要多想別人的看法,而影響自己的決定。反而隨心、聽心,自己覺得平靜快樂就可以。忍不住又給大家喝雞湯了。」她最後寫道:「這段時間,希望大家給我們私隱空間,尤其是圈外人的他,感謝。」

Anson笑晒探訪球星

施嬅提「分」,Anson成個人鬆晒,他近年的社交平台主要是宣傳其事業,鮮有提及私生活。在前未婚妻公布分手之後,他亦發出多個關於探訪籃球場地、與球星見面的照片,見他笑容滿臉,似乎沒有因分手影響心情。施嬅在3日前則相約好友姚子羚和馬德鐘夫婦飯敍,當時心情大靚。

去年9月被「高人」點醒

然而空穴來風,未必無因,翻查施嬅的社交網,一直極少提及Anson,而她之前的兩個貼文所見,她很開心慶祝農曆新年,看似一切正常。而在前年12月,施嬅與「胡說八道會」姊妹舉行世界巡唱,當時Anson現身捧場,並於社交網放閃,但之後二人在社交平台上就再沒有交集。至去年9月6日,施嬅上載一段影片,內容講述對愛情的睇法,似乎可看得出分手的端倪,她表示:「好多人同我講過,我淨係睇吓你揀咩人做你伴侶,就可以睇得出你有幾愛你自己。因為We only accept the love we think we deserve,即係話,我哋選擇嘅愛,通常都係我哋覺得自己值得擁有嘅愛,我哋點樣去判斷自己嘅價值。」她又說:「跟住佢就同我講,我覺得你值得擁有更加好。其實好多人都係,只要你願意提升睇自己嘅價值,愛自己多啲,You are allowed to accept better(你亦值得擁有更好)。」配合現時的「分」訊,或許這段說話就是施嬅當時對這段關係的心聲。

姚子羚力撐單身快樂 陳山聰拒作媒

與李施嬅同為「胡說八道會」好姊妹的姚子羚,昨日與陳山聰現身活動,對於李施嬅宣布分手,二人均表示不知情,子羚坦言對消息感到愕然,她稱日前才跟施嬅相約食素,當時不覺對方有異樣:「佢冇特別喎!佢有呢個宣布應該係考慮得非常清楚,唔緊要啦,有我陪佢,單身都可以有單身快樂。」問到會否聯絡施嬅了解?子羚稱不會刻意,寧願給對方空間:「佢有需要會搵我哋,如果見到面就傾兩句,佢係一個好有自己想法同好堅強嘅女孩子。」山聰亦表示會祝福及給予對方空間,至於可會為施嬅物色新對象,子羚搭訕笑山聰:「佢應該冇乜貨。」山聰亦說:「你哋去搵Bob(林盛斌)啦,佢真係好勁!」