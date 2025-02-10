娛圈單打︱明星潮跑馬拉松　提升形象勝整容

個個都跑步，唔通個個都想跑步咩！無錯呀，就係個個都想跑步囉！2025渣打馬拉松昨日舉行，貴為城中盛事，梗係吸引大票跑友參加，當中娛樂圈名人更見熱絡。除咗馬拉松常客發哥，仲有唐詩詠、連詩雅、何泳芍、梁諾妍、陳山聰、林子善、梁釗峰、林淑敏、何沛珈等等，有人參加10K，有人跑半馬，總之就係星光熠熠啦！

馬拉松喺香港愈來愈受歡迎，喺娛樂圈更彷彿成為時尚。呢個風氣相信係由發哥帶動，佢多年前已開始跑步，由一支公跑，慢慢變成帶領同好一齊跑。好似唐詩詠咁，佢就話獲得發哥指導同鼓勵，成績不斷有進步。事實上，東網都曾經攝得發哥同詩詠一齊練跑，發哥仲親自為詩詠當街拉筋，非常認真。

即係咁，跑步有益健康，又可以減肥收身，馬拉松更加可以鍛煉耐力，克服挑戰，好處多不勝數。何況娛樂圈最講潮流，當跑馬拉松成為時尚，唔參加就會好out。而且唔少形象麻麻嘅藝人轉為跑友之後，形象即刻變得陽光正氣，於是唔少藝人藉此洗底。

嗱，好似ERROR成員保錡，一直被指耍耍滾四圍溝女，但練跑後形象大大改善，唔止有運動品牌搵佢做代言人，仲成功將女神菊梓喬追到手私有化。若然唔係近期爆出向阿叻拜年風波而刻意避席，佢今年都會繼續跑渣馬。

有調查指出，本港學童參與運動不足，僅7.4%學童，達到每天最少60分鐘中等至高強度體能活動嘅世衞標準。所以啫，係唔係趕潮流都好，跑步始終強身健體，藉由名人帶動風氣，推廣運動事半功倍，總好過做東亞病夫吖！