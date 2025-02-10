節後消腫貼士　還你小V臉

農曆新年，歡聚一堂，美食佳餚自然是少不了。然而，假期過度放縱也讓臉部、身體都悄悄地「圓潤」起來。重油重鹽的飲食加上熬夜，導致水分滯留，整個人看起來腫腫的，不妨試試以下消腫方法，幫你迅速擊退「幸福肥」，恢復小V臉！

晨起消腫飲品

節日期間，高鹽高糖的飲食會導致體內水分滯留，因此，接下來幾天的早晨，可喝具有利尿消腫功效的飲品。首推紅豆薏米水，紅豆和薏米屬於消腫食材，前者富含鉀元素，可以幫助排出體內多餘的鈉，而後者則有利水滲濕的功效，一同加入水中熬煮便成為天然消腫飲品。不過由於薏米性寒，孕婦不宜食用。此外，粟米鬚具有良好的利尿消腫功效，可促進腎臟排出水分，緩解水腫。最簡單的做法可將玉米鬚洗淨後煮水飲用，倘若覺得麻煩，也可以喝一杯黑咖啡，當中的咖啡因具有利尿作用，可以促進體內水分代謝，幫助消除水腫。

面部刮痧 促進淋巴循環

刮痧可以幫助排出臉部多餘水分和毒素，改善浮腫、提升輪廓。先使用溫和的潔面產品徹底清潔，並在臉和頸塗抹適量的精油，減少拉扯肌膚。接着使用刮痧板，從下巴中央向耳垂方向刮拭，再由耳垂向斜方肌刮拭，重塑骨感下顎線；再從鼻翼旁的法令紋斜向上刮至太陽穴，能夠提升蘋果肌；最後由額頭中央向兩側刮拭，每個部位刮拭5至10次，力度要輕柔，以皮膚微微發紅為宜。刮痧後用溫水清潔臉部，以及塗抹日常護膚品。

穴位按摩 加速代謝

以下穴位用指腹輕輕按壓穴位，感到酸脹為宜，每個穴位按摩1至2分鐘。除了以上提到的方法，還要注意保持充足的睡眠，避免熬夜，同時也要控製飲食，少吃高鹽高糖的食物，多吃新鮮的水果蔬菜。

1. 太陽穴：位於眉梢與外眼角中間向後約一橫指的凹陷處。按摩太陽穴可以緩解頭痛、頭暈，同時也能促進血液循環，改善浮腫。

2.睛明穴：位於眼頭內側凹陷處。按摩睛明穴可以緩解眼部疲勞，改善眼部浮腫。

3.四白穴：位於瞳孔直下，眼眶下緣凹陷處。按摩四白穴可以改善眼袋、黑眼圈，同時也能促進血液循環，消除臉部浮腫。