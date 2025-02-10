超級碗｜Taylor Swift捧男友場被噓　Lady GaGa驚喜表演感人

美式足球盛事「超級碗」周日（9日）於新奧爾良舉行，美國天后Taylor Swift到場為堪薩斯城酋長隊員男友Travis Kelce打氣，坐在有傳價值300萬美元（約2,340萬港元）的貴賓包廂，同行還有樂壇好友Ice Spice與Haim姊妹等，以往美國女星Blake Lively總是有份，但早前她被爆曾利用Taylor向《痛愛完成式》（It Ends with Us）拍檔Justin Baldoni施壓後，Taylor嬲爆反面，今年未有邀請對方。當Taylor被現場攝影機拍到出現於大銀幕時，被對家費城老鷹的球迷狂噓，她似乎有點意外，忍不住斜望鏡頭，然後尷尬一笑。

而美國天后Lady GaGa比賽前驚喜於預錄片段表演，坐在鋼琴前自彈自唱電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）主題曲《Hold My Hand》，向新奧爾良新年恐襲中喪生的14名死者、費城與華盛頓空難、以及洛杉磯山火與颶風海倫的災民致意，場面感人，很多網民都留言表示聽到動容。